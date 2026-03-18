Policías de Ahome repelieron ataque tras atender un reporte de violencia familiar: Seguridad

LOS MOCHIS._ Un hombre, identificado como José de Jesús, murió durante la madrugada de este miércoles 18 de marzo tras un enfrentamiento por arma de fuego con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Álamos Country, cuando los oficiales acudían a verificar un reporte de violencia doméstica.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, Secretario de Seguridad Pública en el municipio, detalló que el incidente se registró entre la 01:00 y las 02:00 horas.

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo recibió una llamada de emergencia donde una mujer solicitaba auxilio, indicando que era agredida físicamente por su pareja, quien portaba un arma de fuego.

Al arribar al domicilio señalado para brindar el apoyo, los agentes preventivos fueron recibidos a balazos por el sujeto. Los proyectiles disparados por el civil impactaron en la carrocería y los cristales de las unidades oficiales.

Ante el ataque, los elementos policiales accionaron sus armas de cargo para repeler la agresión, lo que derivó en la muerte del presunto agresor.

Rodríguez Ponce confirmó que ningún oficial resultó lesionado durante el intercambio de disparos y que el perímetro fue asegurado inmediatamente.

“Al llegar los elementos, acudieron inmediatamente al reporte a la ayuda de esta persona y fueron agredidos. Repelieron la agresión y desafortunadamente el sujeto perdió la vida. Algunos disparos que realizó, te lo comento, los recibió a bala, como dicen. Pero afortunadamente nuestros elementos repelieron la agresión y todos están bien, solamente esta persona desgraciadamente perdió la vida”.

Precisó que las bases de datos de la corporación no arrojaron reportes previos por violencia familiar en ese domicilio, siendo esta la primera intervención de seguridad documentada en dicha dirección.

Rodríguez Ponce reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier caso de violencia en el hogar a los números de emergencia, garantizando que las unidades acudirán a brindar el auxilio correspondiente ante estos reportes.

“Y con esto queremos mandar un mensaje a todas las mujeres, de que son atendidas inmediatamente en cualquier situación. Tenemos muchos reportes, todos los atendemos, todos los días a todas horas. Afortunadamente las mujeres se atreven a denunciar y nosotros la responsabilidad es atenderlas”, mencionó.