$!Policías de Ahome se capacitarán ante la nueva regulación para el uso y traslado de machetes: SSYPC

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de dotar de mejores recursos legales a los cuerpos de seguridad, se aprobó la nueva regulación sobre el uso y portación de machetes en el municipio de Ahome, una medida que busca frenar la incidencia delictiva relacionada con esta herramienta.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, celebró la decisión del Cabildo por aceptar esta propuesta, la cual calificó como una acción prioritaria para la seguridad pública.

“Estamos muy agradecidos con el cuerpo de regidores por tomar en cuenta esta propuesta y aceptarla”, expresó Rodríguez Ponce, destacando que el objetivo principal es “darle las herramientas a las autoridades, principalmente a la Policía Municipal en materia de prevención para que no sucedan este tipo de delitos y frecuentemente aquí en el municipio de Ahome”.

De acuerdo con el titular de seguridad, la propuesta final, que describió como “muy bien enfocada” y “muy bien aprobada”, es el resultado de un consenso social.

Para su desarrollo se llevaron a cabo consultas con diversos sectores de la población.