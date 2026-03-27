$!Policías de Ahome se capacitarán ante la nueva regulación para el uso y traslado de machetes: SSYPC

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de dotar de mejores recursos legales a los cuerpos de seguridad, se aprobó la nueva regulación sobre el uso y portación de machetes en el municipio de Ahome, una medida que busca frenar la incidencia delictiva relacionada con esta herramienta.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, celebró la decisión del Cabildo por aceptar esta propuesta, la cual calificó como una acción prioritaria para la seguridad pública.
“Estamos muy agradecidos con el cuerpo de regidores por tomar en cuenta esta propuesta y aceptarla”, expresó Rodríguez Ponce, destacando que el objetivo principal es “darle las herramientas a las autoridades, principalmente a la Policía Municipal en materia de prevención para que no sucedan este tipo de delitos y frecuentemente aquí en el municipio de Ahome”.
De acuerdo con el titular de seguridad, la propuesta final, que describió como “muy bien enfocada” y “muy bien aprobada”, es el resultado de un consenso social.
Para su desarrollo se llevaron a cabo consultas con diversos sectores de la población.
”Hubo algunas mesas de trabajo con asociaciones civiles, así como yoremes por sus tradiciones”, detalló.
Añadió que también se tomó en cuenta a ganaderos y agricultores, dado que son las zonas donde más frecuentemente suceden hechos relacionados con esta herramienta.
La nueva modificación al Bando de Policía y Buen Gobierno es exhaustiva y establece reglas claras para los ciudadanos.
El documento especifica:
Zonas permitidas: “Dónde es el lugar” adecuado para su uso.
Reglas de movilidad: “Cuál va a ser el modo de traslado” de la herramienta.
Sanciones: “Las consecuencias que pueden tener en las multas, las horas de arresto principalmente” en caso de infringir la norma.
Para garantizar la correcta aplicación de estas nuevas reglas, Rodríguez Ponce anunció que habrá un proceso de preparación y capacitación para los elementos de seguridad.
”Un grupo de policías y comandantes estarán recibiendo esa capacitación”, misma que será supervisada por los propios regidores.
Asimismo, reconoció la necesidad de establecer un “método de difusión principalmente a la comunidad aquí del municipio de Ahome”, para que los ciudadanos estén enterados de las consecuencias y de cómo operarán los jueces cívicos.
El despliegue de la información y la atención a la ciudadanía se realizará de manera integral.
”Vamos a tener un grupo de policías y psicólogos y trabajadores sociales quienes estarán visitando las comunidades en este tema y quien llevará la capacitación”, asentó.