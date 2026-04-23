Ponen en marcha en Topolobampo trabajos para la planta Pacífico Mexinol

TOPOLOBAMPO._ El proyecto Pacífico Mexinol celebró el inicio de su fase de preconstrucción colocando de manera simbólica una primera piedra, con lo que se marca el comienzo, señaló la empresa, de una de las inversiones industriales más relevantes a nivel global en metanol azul y de ultra bajo carbono.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, el evento reunió a diplomáticos, autoridades y líderes empresariales nacionales e internacionales, reflejando la importancia estratégica del proyecto para México y su integración en la nueva economía de bajo carbono.

La ceremonia fue encabezada por Rommel Gallo, CEO de Transition Industries, empresa matriz de Mexinol, acompañado por el Embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson; el Subsecretario de Comercio e Industria de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas; la Directora General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía, Laila Porras; y la Directora de CFEnergía, Eréndira Corral.

También participaron organismos multilaterales —incluida la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial—, inversionistas internacionales, representantes de instituciones financieras de desarrollo y agencias de crédito a la exportación de Estados Unidos, Italia, Alemania y Corea del Sur, funcionarios federales y directivos de empresas globales involucradas en el desarrollo del proyecto.

Asimismo, se recibieron mensajes de los embajadores de Japón e Italia, reflejando el amplio respaldo internacional y financiero a esta iniciativa.

En su mensaje principal durante la ceremonia, Rommel Gallo CEO de Transition Industries destacó que el proyecto posicionará a México como actor relevante en la nueva industria química global.

“Mexinol es una plataforma estratégica para la competitividad de América del Norte, generando valor económico y empleos de calidad en México y Estados Unidos. Igualmente importante es que integra recursos globales, infraestructura y capital para producir una instalación química de escala mundial”, asentó.

“Nos enorgullecen las alianzas construidas para posicionar a México como actor relevante en la nueva industria química global, fortaleciendo su papel en cadenas de valor más sofisticadas y optimizando el uso de recursos, desde aguas residuales hasta gas natural e hidrógeno verde”.

Ron Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, destacó la colaboración que se tiene entre ambos países.

“Hoy no solo estamos sentando bases, estamos construyendo el futuro de nuestros dos países y fortaleciendo el tipo de colaboración que ofrece resultados tangibles para nuestra gente. Hoy marca un hito importante, no solo para el proyecto Mexinol, sino para la relación bilateral”, manifestó.

“Más allá del empleo transfronterizo y las oportunidades de desarrollo, hoy estamos aquí para respaldar un modelo de inversión privada basado en la confianza, la transparencia, la equidad y el estado de derecho”, asentó.

Vidal Llerenas, Subsecretario de Comercio e Industria de la Secretaría de Economía, resaltó que este proyecto se enmarca en el Plan México que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Reconocemos el respaldo del Gobierno mexicano a este proyecto estratégico para el desarrollo industrial de Sinaloa, que fortalece la confianza para atraer inversión. Más allá de las cifras, Pacífico Mexinol generará empleo, oportunidades y derrama económica para la región. Es una iniciativa alineada con el Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que impulsa un crecimiento más equilibrado y sostenible en el País”.

Laila Porras, Directora General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía, reconoció en el proyecto una oportunidad para reforzar el liderazgo en la agenda climática global.

“Pacífico Mexinol demuestra que la colaboración estratégica entre el Estado y el sector privado puede impulsar a México como un socio confiable y competitivo en la transición hacia energías más limpias, reforzando su liderazgo y responsabilidad en la agenda climática global”.

En el comunicado, la empresa destacó que la planta de ultra bajo carbono más grande del mundo Pacífico Mexinol está diseñada como una instalación de nueva generación bajo un modelo Net Zero, con ingeniería orientada a prácticamente eliminar la huella de carbono del proceso.

Indicó que con una inversión superior a 3 mil 300 millones de dólares, el proyecto busca transformar la producción de metanol —un insumo clave para la economía global— mediante un enfoque sostenible y competitivo.

Los trabajos de ingeniería de campo y preparación del sitio iniciarán el próximo mes, con el arranque de la construcción completa previsto para finales de 2026.

Cuando inicie operaciones entre finales de 2029 y principios de 2030, señaló, Mexinol se proyecta como la mayor instalación química de ultra bajo carbono en el mundo, con una producción aproximada de 1.8 millones de toneladas de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol de ultra bajo carbono anuales.

Desarrollado por Transition Industries, con participación de la IFC, el proyecto incorpora alianzas internacionales, incluyendo un acuerdo de suministro de metanol de ultra bajas emisiones con Mitsubishi Gas Chemical de Japón.

Asimismo, forma parte del Hub de Desarrollo de Topolobampo, posicionando a la región como un centro clave para el desarrollo industrial en América del Norte, con la generación de más de 6 mil empleos durante la construcción y al menos 450 empleos permanentes directos e indirectos durante la operación.



Un modelo de buen vecino, local y global

Representantes de las principales empresas involucradas en la futura construcción y operación de la planta —como Samsung E&A (Corea del Sur), Techint Engineering and Construction (México), Grupo Maire/NextChem/KT Tech (Italia), Siemens Energy (Alemania), Bonatti (Italia), SIAD Group (Italia), Emerson (Estados Unidos), Veolia (Francia) y CFEnergía (México)— participaron en el evento, junto con inversionistas e instituciones multilaterales.

La empresa manifestó que Mexinol está comprometido con los más altos estándares ambientales y de sostenibilidad, aprovechando tecnología e innovación mediante el uso exclusivo de agua residual tratada del Municipio de Ahome; operación bajo un esquema de cero descargas hacia la Bahía de Ohuira y cuerpos de agua locales; utilización de infraestructura portuaria existente; y la creación de una zona de conservación para proteger el ecosistema de la región.

El evento fue interrumpido por un grupo de manifestantes que expresaron sus opiniones.

La empresa reiteró que Mexinol respeta el derecho a la libertad de expresión pacífica y reconoció que proyectos de esta magnitud pueden generar opiniones encontradas.

Indicó que Mexinol ya había inaugurado la ceremonia simbólica de colocación de la primera piedra el día anterior con un “Día de la Comunidad” y se comprometió a celebrarlo anualmente durante el Día de la Tierra.

Como parte de su Programa de Buen Vecino, expuso, la empresa sigue reconociendo y valorando formalmente la participación de la comunidad en el desarrollo del proyecto mediante el diálogo público, ante los medios de comunicación y siempre sin violencia.