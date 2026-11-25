GUASAVE._ Sin haberlo gestionado y bajo el argumento de que se sentía tranquila, la Alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya incorporó a cuatro agentes estatales a su esquema de resguardo personal por instrucción directa de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, tras la jornada de violencia que paralizó al municipio el pasado 20 de noviembre.

La Presidenta Municipal explicó que la medida responde a una determinación preventiva de las instancias de seguridad de Sinaloa ante el escenario registrado el viernes pasado, cuando fuerzas federales desplegaron un operativo en la región que culminó con la detención de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo" Isidro.

Aunque reconoció que no percibía un riesgo que la llevara a pedir protección adicional, Ramírez Montoya subrayó que debe sujetarse a los protocolos dictados por el Ejecutivo estatal y las corporaciones encargadas de la vigilancia en la entidad.

"Yo no la pedí; ellos precisamente, viendo las circunstancias que nos tocó vivir, creyeron necesario. La verdad, yo me sentía tranquila, pero tengo que acatar las órdenes de la Gobernadora y de los propios entes de seguridad que hay en el Estado", declaró.

Precisó que el acompañamiento de los cuatro elementos aplica exclusivamente para su persona y no se extendió a otros integrantes del Gabinete municipal.

Asimismo, respecto a versiones sobre la posible dotación de una unidad blindada para sus traslados, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del Gobierno del Estado ni del Ayuntamiento.

El reforzamiento en la seguridad de la mandataria local ocurre días después de que Guasave registrara balaceras, incendios de vehículos y cierres carreteros derivados de la captura de Meza Flores, hechos que obligaron a activar protocolos de resguardo ciudadano en diversos sectores de la cabecera municipal y comunidades aledañas.