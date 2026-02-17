$!Por segundo día consecutivo colectivo de policías toma las instalaciones del Palacio Municipal de Ahome

LOS MOCHIS._ Por segundo día consecutivo el colectivo “Guerreros Azules de Sinaloa” mantiene tomada las instalaciones de Palacio Municipal de Ahome, ante la falta de una mesa de negociación, las viudas y policías jubilados radicalizaron sus acciones bloqueando la totalidad de los accesos. Desde las primeras horas de la mañana, el edificio administrativo amaneció “blindado” por los manifestantes.

A diferencia del primer día, hoy el bloqueo se extendió hasta el área de Regidores y la cochera de Presidencia, impidiendo el paso a cualquier trabajador del Gobierno Municipal o regidor que intentara ingresar a laborar. Lo que marcó la jornada de este martes fue la colocación de piñatas con los rostros de los funcionarios encargados de las finanzas y la política interna del municipio. Colgando en los accesos tomados, se observaron figuras alusivas al Tesorero Municipal, Roberto Leyva Morales, y al Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos. En el caso del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, lo representaron con una piñata del personaje de “Pinocho”, acusándolo de mentir sobre las fechas comprometidas para la liberación de dichos recursos.

Las integrantes del colectivo lamentaron el hermetismo por parte de la administración municipal, donde a más de 24 horas de haber iniciado el plantón que incluyó pernoctar en casas de campaña instaladas en la explanada, ningún funcionario de primer nivel ha dado la cara para explicar por qué no se cubrieron los pagos prometidos para inicios de mes. Aunque la manifestación se ha mantenido de manera pacífica, se reportó la presencia de patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizando rondines constantes a la distancia, observando el desarrollo del plantón.