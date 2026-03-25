$!Por Semana Santa, rehabilitan más de 70 luminarias en el Maviri, en Los Mochis

El director de Servicios Públicos Municipales, Iván Roberto Gálvez Meza, detalló que las cuadrillas de la dependencia se enfocaron en recuperar la visibilidad nocturna en las zonas de mayor afluencia, combinando reparaciones del sistema tradicional con la instalación de nueva tecnología sustentable.

LOS MOCHIS._ A unas semanas de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno Municipal de Ahome intensificó los trabajos de rescate y mantenimiento en la playa de El Maviri. La prioridad de este operativo es la rehabilitación integral del sistema de alumbrado público, buscando así garantizar la seguridad y comodidad de las familias locales, así mismo como a los turistas que arribarán al balneario.

“Se repararon 60 lámparas ahí en el Maviri y pusimos unos reflectores en el muelle. También allá en la punta, donde va la gente y se pone dónde están los carros, se colocaron cinco postes con 10 luminarias solares para iluminar ahí”, explicó el funcionario municipal.

Además de la zona conocida como “la punta” y el icónico muelle, el operativo de electrificación contempla extenderse hacia los módulos de servicios. Gálvez Meza adelantó que los trabajos continuarán con la colocación de reflectores adicionales orientados hacia el último módulo de baños, asegurando que los visitantes no se queden a oscuras durante sus recorridos nocturnos.

A la par de la modernización del alumbrado, el personal de Servicios Públicos desplegó brigadas de limpieza integral en todo el destino turístico.

Las acciones abarcaron el desbroce y retiro de maleza en diversos puntos de la isla, así como trabajos de limpieza profunda tanto en el puente de acceso vehicular como en el andador peatonal, áreas que fungen a primera vista el atractivo de los turistas.

El director de Servicio Públicos Municipales, concluyó que estas maniobras responden a una encomienda integral del municipio para que El Maviri no solo ofrezca una cara limpia, sino que brinde un entorno seguro y con servicios públicos eficientes durante los días de mayor demanda turística en la región.