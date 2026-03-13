$!Preparan la octava edición del Mochila Beer Fest en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con la promesa de reactivar la economía local y proyectar a la ciudad como un destino turístico para la comunidad cervecera del País, organizadores y autoridades municipales anunciaron la octava edición del Mochila Beer Fest 2026, a celebrarse el próximo sábado 28 de marzo.
El evento, que tendrá como sede el área del Centenario en las emblemáticas instalaciones del antiguo Ingenio Azucarero, espera una afluencia de al menos 2 mil personas. Para este año, la temática elegida es “vaquera”, por lo que la invitación al público es asistir portando botas y sombrero.
Melisa Fong, parte del comité organizador, detalló que el festival reunirá a productores de cerveza artesanal no solo de Sinaloa (Mazatlán y Culiacán), sino de ciudades clave como Hermosillo, Ciudad Obregón, Tijuana y Ensenada. Además, el pabellón gastronómico estará integrado por 14 restaurantes locales.
“Estamos bien felices de este año poder hacer la Mochila que conecte mas con las personas, y esta Mochila es para ustedes, queremos tener mas cercanía con quienes van a la Mochila Beer Fest” expreso Fong.
Como un valor agregado para fomentar el turismo regional, los organizadores ofrecerán al día siguiente un recorrido guiado por el puerto de Topolobampo para los 50 a 60 productores foráneos y sus equipos de trabajo, con el fin de que conozcan la gastronomía y los atractivos del municipio.
Las puertas del recinto se abrirán a partir de las 16:00 horas. El ambiente musical estará dividido en dos escenarios simultáneos que albergarán a más de 10 agrupaciones de diversos géneros.
• Escenario Principal: Housemanand, The Motherfuckers y Morrieta Sur.
• Escenario Alterno: Quantum Nebula, Brooklyn Mangle, Sangre Llanera, Grunch Pop, Freaks, y Soul Fath.
Para garantizar que la festividad transcurra en un ambiente 100 por ciento seguro y familiar, Mario Cosme Gallardo, coordinador municipal de Protección Civil, confirmó el despliegue de un operativo preventivo, el cual contará con la participación de Seguridad Pública Municipal, seguridad privada, paramédicos de Cruz Roja y SUMMA, Bomberos y voluntarios.
Los organizadores informaron que los boletos ya se encuentran a la venta a través de la página oficial del festival y en las instalaciones de Bavaria Beer Garden, con tres modalidades:
• 200 pesos: Entrada general.
• 250 pesos: Acceso con vaso conmemorativo.
• 350 pesos: Acceso con vaso edición especial de medio litro (incluye el primer refil de cerveza).