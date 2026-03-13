$!Preparan la octava edición del Mochila Beer Fest en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con la promesa de reactivar la economía local y proyectar a la ciudad como un destino turístico para la comunidad cervecera del País, organizadores y autoridades municipales anunciaron la octava edición del Mochila Beer Fest 2026, a celebrarse el próximo sábado 28 de marzo.

El evento, que tendrá como sede el área del Centenario en las emblemáticas instalaciones del antiguo Ingenio Azucarero, espera una afluencia de al menos 2 mil personas. Para este año, la temática elegida es “vaquera”, por lo que la invitación al público es asistir portando botas y sombrero.

Melisa Fong, parte del comité organizador, detalló que el festival reunirá a productores de cerveza artesanal no solo de Sinaloa (Mazatlán y Culiacán), sino de ciudades clave como Hermosillo, Ciudad Obregón, Tijuana y Ensenada. Además, el pabellón gastronómico estará integrado por 14 restaurantes locales.

“Estamos bien felices de este año poder hacer la Mochila que conecte mas con las personas, y esta Mochila es para ustedes, queremos tener mas cercanía con quienes van a la Mochila Beer Fest” expreso Fong.