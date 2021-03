Presa Bacurato quedará con volúmenes críticos: Red Mayor

GUASAVE. – Los bajos volúmenes de agua que tiene actualmente la presa Gustavo Díaz Ordaz solo permiten sacar adelante los cultivos del ciclo otoño-invierno, pero no hay posibilidad de que se pueda extraer el insumo para siembras de primavera-verano, manifestó Julio César Sánchez Flores.

El presidente de la Red Mayor del Distrito de Riego 063 subrayó que no hay la posibilidad de reasignación de volúmenes por parte de la Conagua porque no existe la cantidad de agua para ello.

“El programa que se hizo en el mes de octubre está siendo cumplido, en el momento es imposible extraerle más volumen a la presa, quedaría prácticamente en los volúmenes más bajos históricos de menos de 240 millones de metros cúbicos”, expuso, “no existe esa posibilidad porque el nivel de la presa no lo permite”.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, al corte del viernes la presa Gustavo Díaz Ordaz, conocida como Bacurato, almacena 340.4 millones de metros cúbicos de agua, lo que significa que tiene 566 millones de metros cúbicos menos que el 12 de marzo de 2020, cuando almacenaba 906.4 millones de metros cúbicos.

Sánchez Flores señaló que a pesar de que desde que se aprobó el plan de siembras se dijo que iba a haber escasez de agua, hubo productores que tomaron el riesgo de establecer cultivos de primavera-verano.

“De que lo están haciendo y sin pedirle autorización a los módulos de riego, lo están haciendo, pero están equivocados, no hay agua, no hay la posibilidad de sacar adelante en el Distrito 063 si no es bajo esas estrictas condiciones de que tengan con qué bombear de forma personal”, sostuvo.

El dirigente de la Red Mayor del Distrito 063 aseguró que los módulos de riego están haciendo esfuerzos muy grandes para poder sacar los cultivos de otoño-invierno, haciendo rondines, tandeos y supervisiones para que no tiren agua a los drenes, porque apenas de esa manera se podrá cumplir con el plan de siembras autorizado.

Indicó que hicieron ante Conagua la solicitud de un recurso extra para apoyo al rescate de agua de subsuelo y en reuniones con el director de distritos de riegos les dio la posibilidad de que se pueda asignar algún recurso para ayudar a todos los módulos, desde El Carrizo hasta La Cruz de Elota, que hayan entrado al programa de rescate.

Además, añadió, existe el compromiso de Sader que se mantendrá el subsidio a la energía eléctrica para el rescate de agua de subsuelo.