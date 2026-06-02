$!Presenta Máynez denuncia ante Profepa contra planta de amoniaco en Topolobampo

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntas afectaciones ecológicas derivadas del proyecto de construcción de una planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

El documento fue recibido este 2 de junio de 2026 por la Oficialía de Partes de la Profepa y está dirigido a la titular de la dependencia federal, Mariana Boy Tamborrell.

En el escrito, Álvarez Máynez señala que la denuncia se presenta “contra quien resulte responsable” por hechos, actos y omisiones que, afirma, han generado y continúan generando desequilibrio ecológico, daños al ambiente y afectaciones a los recursos naturales en la zona de Topolobampo.

La denuncia está relacionada con el proyecto de construcción de una planta de amoniaco impulsado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la compañía Proman, que contempla la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco.

El dirigente emecista argumenta que el proyecto presuntamente contraviene diversas disposiciones legales en materia ambiental, incluyendo artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Bienes Nacionales.

De acuerdo con el documento, la obra representaría un riesgo crítico para la Bahía de Ohuira, ecosistema ubicado en la zona costera de Topolobampo, considerado de importancia ambiental por su biodiversidad y actividad pesquera.