$!Presenta Máynez denuncia ante Profepa contra planta de amoniaco en Topolobampo

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntas afectaciones ecológicas derivadas del proyecto de construcción de una planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa.
El documento fue recibido este 2 de junio de 2026 por la Oficialía de Partes de la Profepa y está dirigido a la titular de la dependencia federal, Mariana Boy Tamborrell.
En el escrito, Álvarez Máynez señala que la denuncia se presenta “contra quien resulte responsable” por hechos, actos y omisiones que, afirma, han generado y continúan generando desequilibrio ecológico, daños al ambiente y afectaciones a los recursos naturales en la zona de Topolobampo.
La denuncia está relacionada con el proyecto de construcción de una planta de amoniaco impulsado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la compañía Proman, que contempla la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco.
El dirigente emecista argumenta que el proyecto presuntamente contraviene diversas disposiciones legales en materia ambiental, incluyendo artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Bienes Nacionales.
De acuerdo con el documento, la obra representaría un riesgo crítico para la Bahía de Ohuira, ecosistema ubicado en la zona costera de Topolobampo, considerado de importancia ambiental por su biodiversidad y actividad pesquera.
Como parte de los argumentos expuestos en la denuncia, se hace referencia a un análisis elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en el que se advierte sobre posibles impactos ecológicos relacionados con la instalación y operación de la planta.
En el escrito también se solicita a la Profepa investigar los hechos denunciados y, en su caso, actuar conforme a las facultades que le otorgan las leyes ambientales federales.
La planta de amoniaco en Topolobampo ha sido motivo de controversia durante los últimos años debido a los señalamientos de organizaciones ambientalistas, pescadores y grupos ciudadanos que han advertido posibles riesgos para la Bahía de Ohuira y el ecosistema marino de la región.
El proyecto también ha enfrentado procesos legales y consultas públicas relacionadas con su viabilidad ambiental y el impacto en comunidades indígenas y pesqueras de la zona norte de Sinaloa
Actualmente en la zona de Topolobampo también se desarrolla la construcción de una planta de metanol, de la compañía Pacífico Mexinol, que ha reavivado las manifestaciones de pueblos originarios contra empresas extranjeras que puedan contaminar la región.