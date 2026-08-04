$!Presentan plan para conservación de la Bahía de Ohuira ante proyecto de planta de amoniaco

LOS MOCHIS._ Con el fin de llegar a acuerdos definitivos para la continuidad del proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo, este martes 4 de agosto se presentó el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira.
A través de un comunicado, se informó que, en conferencia de prensa, Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO, destacó que las acciones contempladas en este plan responden a las inquietudes planteadas por el colectivo Aquí No y representantes de las comunidades de los alrededores.
“Este plan se está poniendo a consideración, ya lo tenemos estructurado quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Es un plan, diría yo, que responde a las inquietudes que históricamente han planteado el colectivo, así como las comunidades”, indicó.
Acompañado de funcionarios federales y estatales en la presentación del plan, encabezados por el encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, el comisionado precisó que en el mismo se han establecido todos los temas torales, como el ambiental, el social, el económico, entre otros.
“Esencialmente, lo que estamos proponiendo nosotros son acciones en materia ambiental para cuidar las condiciones de la bahía. Primero, evaluar cómo está la bahía; segundo, un plan de restauración integral, un plan de saneamiento, y cuidado de su flora y fauna”, detalló.
“Uno de los temas torales era el tema de riesgo, lo que estamos planteando en el plan es el establecimiento de un centro de atención inmediata y la empresa va a desarrollar una serie de acciones para evitar que puedan afectar derrames o fugas dentro de la planta”.
Rodríguez Alonso también resaltó que el desarrollo económico es importante, especialmente para el sector pesquero y agrícola.
“En el desarrollo económico estamos planteando apoyos a pescadores, motores, las etapas de veda. En el tema de los agricultores, que es un tema fundamental para la producción agrícola, lo que estamos proponiendo es que ellos tengan la disponibilidad y que reduzcan sus gastos logísticos”.
El representante del Gobierno federal enfatizó que este plan no es de autoría del Gobierno, es en realidad el resultado de un proceso de diálogo entre las partes involucradas.
Su contenido atiende a lo que razonada y sensiblemente expusieron los integrantes del colectivo, y se reconoce la disposición y la confianza de las comunidades y del pueblo Mayo-Yoreme para acudir de forma seria y responsable; así como a los representantes de la empresa.
Destacó que es un plan profundo que involucra distintas voluntades, que propone un conjunto articulado de medidas para la conservación y restauración ambiental de la Bahía de Ohuira, entre muchas otras medidas, y apuntó que la empresa ya manifestó su disposición para asumir los compromisos derivados de este proceso de diálogo, y el colectivo, por su parte, informó que analizará el contenido del Plan y lo socializará con las comunidades, antes de emitir una posición definitiva, por lo que el Gobierno de México hace un llamado respetuoso a todas las partes para mantener la disposición al diálogo y construir una solución para bien de la gente y de sus comunidades.
También estuvieron presentes en la conferencia de presentación del Plan Integral, Ángel Moisés Piña García, delegado de los Programas para el Bienestar en el Estado de Sinaloa; y José Luis Acosta Rodríguez, del Organismo Cuenca Pacífico Norte de Conagua.
Asimismo, Mireya Espinoza Imperial, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; Gloria Himelda Félix, Secretaria de Educación Pública y Cultura; Raúl Montero Zamudio, Secretario de Obras Públicas; y Francisco Javier Barrón Aguayo, Secretario del Bienestar y Desarrollo Sustentable, entre otras personalidades.