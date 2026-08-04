$!Presentan plan para conservación de la Bahía de Ohuira ante proyecto de planta de amoniaco

LOS MOCHIS._ Con el fin de llegar a acuerdos definitivos para la continuidad del proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente en Topolobampo, este martes 4 de agosto se presentó el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira.

A través de un comunicado, se informó que, en conferencia de prensa, Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del Gobierno de la República para la Atención al Tema GPO, destacó que las acciones contempladas en este plan responden a las inquietudes planteadas por el colectivo Aquí No y representantes de las comunidades de los alrededores.

“Este plan se está poniendo a consideración, ya lo tenemos estructurado quién lo hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Es un plan, diría yo, que responde a las inquietudes que históricamente han planteado el colectivo, así como las comunidades”, indicó.

Acompañado de funcionarios federales y estatales en la presentación del plan, encabezados por el encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, el comisionado precisó que en el mismo se han establecido todos los temas torales, como el ambiental, el social, el económico, entre otros.

“Esencialmente, lo que estamos proponiendo nosotros son acciones en materia ambiental para cuidar las condiciones de la bahía. Primero, evaluar cómo está la bahía; segundo, un plan de restauración integral, un plan de saneamiento, y cuidado de su flora y fauna”, detalló.

“Uno de los temas torales era el tema de riesgo, lo que estamos planteando en el plan es el establecimiento de un centro de atención inmediata y la empresa va a desarrollar una serie de acciones para evitar que puedan afectar derrames o fugas dentro de la planta”.