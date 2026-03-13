Prevé Alcalde de Ahome que ‘Plan B’ de la reforma electoral avance

LOS MOCHIS._ A pesar del revés que sufrió la iniciativa original de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, advirtió que existen las vías políticas y legislativas para que el llamado “Plan B” logre concretarse.

El Presidente Municipal argumentó que las propuestas de modificación al sistema democrático no son una improvisación, sino que responden a los compromisos adquiridos con la ciudadanía durante las campañas, por lo que es imperativo buscar los mecanismos para atender la voluntad popular.

“Estoy seguro que siempre va a haber un camino, va a haber una forma aparte, es una cosa que se pidió y que se dijo que se iba a hacer en la plataforma y como promesa o dicho en campaña y eso pues también tiene que ver con atender y respetar a la voluntad popular”, puntualizó.

Menéndez de Llano Bermúdez evitó calificar de manera tajante como positivo o negativo el freno a la primera propuesta, pero enfatizó que cualquier ajuste a las leyes electorales debe tener como objetivo central lograr una mayor eficiencia y fortalecer la representatividad.

En el ámbito local, recordó que uno de los planteamientos clave del “Plan B” es la posible reducción en el número de regidores en los municipios. Explicó que este ajuste abriría nuevos escenarios en la representación proporcional de los partidos políticos al interior de los cabildos, e iría en congruencia con la política de eliminación de privilegios dentro de la administración pública.

Finalmente, el Alcalde hizo un llamado a construir acuerdos desde el consenso entre las distintas fuerzas políticas. Manifestó su confianza en que los legisladores y actores públicos del estado priorizarán el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana durante el análisis de las reformas.

“Yo creo que nos vamos a seguir manteniendo bien en todo Sinaloa nos podemos poner de acuerdo, ya se ha comprobado; son ciudadanos todas y todos comprometidos con lo mejor, no creo que ninguno un día valla a levantar la mano para pedir una cosa que no sea correcta”, concluyó.