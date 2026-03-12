$!Prevé Ayuntamiento de Ahome recortes al gasto corriente ante incremento del diésel

LOS MOCHIS._ Luego de que el reciente incremento del diésel obligó al Ayuntamiento de Ahome a “apretarse el cinturón” para evitar que el alza en los combustibles afecte la operatividad de la ciudad, la Tesorería Municipal anunció que absorberá el golpe financiero mediante la aplicación de recortes estrictos en sus áreas administrativas.

Roberto Morales Leyva, Tesorero Municipal, reconoció que este ajuste de precios a nivel nacional representa una contingencia directa para las arcas de la Comuna, impactando fuertemente en el sostenimiento de la maquinaria y los vehículos oficiales.

“Definitivamente son contingencias, el tema del alza del diésel nos va a pegar absolutamente a todos, nos pega en el consumo, en el gasto. Vamos a tener que hacer economías en algunos otros rubros para compensarlo en tanto el Gobierno federal marca una estrategia de como mitigar el impacto del incremento”, admitió el funcionario.

Pese al panorama, el Tesorero fue enfático al señalar que el tijeretazo presupuestal se limitará al gasto corriente y administrativo.

Aclaró que los recursos destinados a la recolección de basura, seguridad y derechos laborales están etiquetados y blindados.