$!Prevé Ayuntamiento de Ahome recortes al gasto corriente ante incremento del diésel

LOS MOCHIS._ Luego de que el reciente incremento del diésel obligó al Ayuntamiento de Ahome a “apretarse el cinturón” para evitar que el alza en los combustibles afecte la operatividad de la ciudad, la Tesorería Municipal anunció que absorberá el golpe financiero mediante la aplicación de recortes estrictos en sus áreas administrativas.
Roberto Morales Leyva, Tesorero Municipal, reconoció que este ajuste de precios a nivel nacional representa una contingencia directa para las arcas de la Comuna, impactando fuertemente en el sostenimiento de la maquinaria y los vehículos oficiales.
“Definitivamente son contingencias, el tema del alza del diésel nos va a pegar absolutamente a todos, nos pega en el consumo, en el gasto. Vamos a tener que hacer economías en algunos otros rubros para compensarlo en tanto el Gobierno federal marca una estrategia de como mitigar el impacto del incremento”, admitió el funcionario.
Pese al panorama, el Tesorero fue enfático al señalar que el tijeretazo presupuestal se limitará al gasto corriente y administrativo.
Aclaró que los recursos destinados a la recolección de basura, seguridad y derechos laborales están etiquetados y blindados.
“Independientemente del incremento, ya estamos nosotros tomando medidas. Debemos de considerar que no podemos sacrificar sueldos, no podemos sacrificar prestaciones, no podemos sacrificar el tema de servicios públicos por que ya tenemos etiquetados... ¿Dónde vamos a disminuir? Vamos a tratar de bajar gasto en papelería, teléfonos, cosas que no tienen un impacto en cuanto a la prestación del servicio”.
Morales Leyva detalló que las dependencias que representan el mayor reto ante la alza son Seguridad Pública, debido al patrullaje ininterrumpido, y Servicios Públicos.
Para dimensionar el impacto, reveló que tan solo la maquinaria utilizada por Servicios Públicos requiere un abasto de aproximadamente 10 mil litros de diésel cada 15 días.
Ante este volumen de consumo, la Tesorería ya implementa medidas preventivas de la mano de los trabajadores operativos.
“Estamos tomando estrategias para cuidar más el diésel, estamos teniendo pláticas con sindicalizados, o sea, estamos haciendo lo que nos corresponde en ese sentido”, declaró.
Finalmente, Morales Leyva indicó que aún es prematuro cuantificar el impacto económico total que este aumento dejará en el presupuesto anual, por lo que el Ayuntamiento se mantendrá a la expectativa de las estrategias de contención que implemente el Gobierno federal para estabilizar el mercado.