$!PRI acusa a Morena de usar el Mundial como cortina de humo para ocultar la crisis en Sinaloa

GUASAVE._ Mientras el Gobierno del Estado prepara pantallas gigantes para que los sinaloenses griten los goles del Mundial de Futbol 2026, la oposición advierte que el estado tiene poco que celebrar.

Durante la rueda de prensa denominada “PRImero Infórmate” celebrada en Guasave, el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, César Emiliano Gerardo Lugo, criticó a la Secretaría de Turismo estatal por su reciente anuncio de instalar “Fan Fests” en los municipios. Para el líder priista, la estrategia es un despropósito frente a los focos rojos que mantienen a Sinaloa bajo advertencias internacionales.

“El futbol dura 90 minutos, pero en Sinaloa llevamos más de dos años viviendo una crisis de inseguridad alarmante. Antes de promover fiestas o atraer turistas, el gobierno debe garantizar la seguridad para quienes vivimos aquí”, sentenció Gerardo Lugo.

El dirigente recordó que, lejos de ser un paraíso turístico, Estados Unidos mantiene a Sinaloa en alerta nivel 4 a (no viajar), mientras Canadá sostiene restricciones severas. A la par, acusó al gobierno morenista de presionar a burócratas y sindicalizados para llenar sus “circos del bienestar”, mientras el estado arde.

Señaló que el pasado domingo, a la par de la agenda oficial, se registraron homicidios, quemas de negocios y “levantones”, cifras que, asegura, la Fiscalía estatal se empeña en minimizar.