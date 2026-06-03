$!PRI acusa a Morena de usar el Mundial como cortina de humo para ocultar la crisis en Sinaloa

GUASAVE._ Mientras el Gobierno del Estado prepara pantallas gigantes para que los sinaloenses griten los goles del Mundial de Futbol 2026, la oposición advierte que el estado tiene poco que celebrar.
Durante la rueda de prensa denominada “PRImero Infórmate” celebrada en Guasave, el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, César Emiliano Gerardo Lugo, criticó a la Secretaría de Turismo estatal por su reciente anuncio de instalar “Fan Fests” en los municipios. Para el líder priista, la estrategia es un despropósito frente a los focos rojos que mantienen a Sinaloa bajo advertencias internacionales.
“El futbol dura 90 minutos, pero en Sinaloa llevamos más de dos años viviendo una crisis de inseguridad alarmante. Antes de promover fiestas o atraer turistas, el gobierno debe garantizar la seguridad para quienes vivimos aquí”, sentenció Gerardo Lugo.
El dirigente recordó que, lejos de ser un paraíso turístico, Estados Unidos mantiene a Sinaloa en alerta nivel 4 a (no viajar), mientras Canadá sostiene restricciones severas. A la par, acusó al gobierno morenista de presionar a burócratas y sindicalizados para llenar sus “circos del bienestar”, mientras el estado arde.
Señaló que el pasado domingo, a la par de la agenda oficial, se registraron homicidios, quemas de negocios y “levantones”, cifras que, asegura, la Fiscalía estatal se empeña en minimizar.
Liliana Cárdenas Valenzuela, secretaria general del partido, puso el dedo en la llaga al revelar que mayo se consolidó como el mes más violento del 2026, cerrando con 164 homicidios.
Cárdenas Valenzuela no dudó en vincular este repunte de violencia con el vacío de poder dejado tras la solicitud de licencia del entonces gobernador Rubén Rocha Moya, lo que a su juicio ha disparado la incertidumbre de las familias sinaloenses y ha sumido al estado en una crisis de gobernabilidad.
Gerardo Lugo respaldó a los productores agrícolas, quienes siguen en pie de lucha frente a los altos costos de insumos y los bajos precios de sus cosechas, acusando al gobierno federal de “volver a fallarle al campo sinaloense”.
Por su parte, la realidad de las zonas rurales fue expuesta por Ana Cecilia Moreno Romero, lideresa del PRI en el municipio de Sinaloa, quien desmintió los supuestos acuerdos entre el gobierno y la CFE. Denunció que los recibos de luz siguen llegando con cobros impagables de hasta 15 mil pesos, obligando a las familias a decidir entre comer o pagar la energía eléctrica en pleno verano.
El dirigente del partido en Guasave, Louis Alberto Jauss López, exigió al Ayuntamiento dejar la opacidad y transparentar el destino de un crédito de 60 millones de pesos, demandando nombres de proveedores y detalles de las obras realizadas con recurso público.
Finalmente, los priistas advirtieron que las modificaciones legislativas no buscan democratizar al país, sino asestar un golpe a los contrapesos institucionales para tomar el control absoluto de jueces y árbitros electorales, por lo que hicieron un llamado a la sociedad civil a salir en defensa del estado de derecho.