GUASAVE._ La negativa de Movimiento Ciudadano para construir un bloque opositor rumbo al proceso electoral de 2027 podría fragmentar el voto ciudadano y beneficiar a Morena, advirtió el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo.
Durante su encuentro semanal con medios de comunicación “PRImero Infórmate”, celebrado en este municipio, el líder priista señaló que la postura fijada por el dirigente estatal de MC, Sergio “Pío” Esquer, contraviene el reclamo que han recogido en sus recorridos por los 20 municipios del estado, donde las familias demandan dejar de lado las diferencias partidistas para hacer frente a la crisis de seguridad y al abandono del campo y la pesca.
Gerardo Lugo celebró la apertura pública manifestada por las dirigencias del PAN y el PAS para avanzar en una alianza electoral, y subrayó que, aunque el tricolor cuenta con una estructura de 244 “Defensores y Defensoras de Sinaloa” listos para competir por las 51 posiciones en disputa en 2027, priorizarán el interés del estado. En ese sentido, puntualizó que la invitación para que Movimiento Ciudadano se sume a la mesa de diálogo permanecerá abierta hasta el próximo 4 de enero.
En el mismo espacio, el presidente del Comité Directivo Estatal descalificó el Quinto Informe de Gobierno entregado al Congreso del Estado, al asegurar que presenta cifras que no corresponden con la realidad cotidiana de Sinaloa. Señaló deficiencias en servicios básicos como agua potable y drenaje, carencias en el sector salud, la falta de apoyos para productores agropecuarios y pesqueros, así como la ausencia de presupuesto y fecha de arranque para el Hospital General Regional de Guamúchil.
Respecto al ámbito electoral federal, exigió una investigación exhaustiva sobre los presuntos actos de corrupción y anomalías detectadas por auditorías por más de 43 millones de pesos en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE). Sostuvo que Morena no puede deslindarse de la funcionaria, recordando que su perfil fue impulsado por el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y respaldado por el partido oficial.
Asimismo, demandó indagar las denuncias públicas hechas por el Alcalde de Badiraguato sobre presuntas amenazas a beneficiarios de programas sociales para condicionar su asistencia a eventos partidistas, e hizo un llamado al sector empresarial y a la ciudadanía sin militancia para registrarse como observadores electorales en los próximos comicios.
Por su parte, la secretaria general del PRI Sinaloa, Liliana Cárdenas Valenzuela, reprochó a los diputados federales de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano haber avalado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 sin gestionar recursos adicionales para los sectores productivos de la entidad, destacando que únicamente el legislador priista Mario Zamora fijó postura en tribuna a favor del campo, la pesca y la salud de los sinaloenses.
A su vez, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Sinaloa, Roberto Padilla Márquez, reafirmó desde el llamado “corazón agrícola de México” que el partido articulará una oferta competitiva desde los municipios y distritos para rescatar los programas federales desaparecidos.
Finalmente, la dirigencia estatal anunció la visita a Sinaloa de Rosario Robles, coordinadora general de Vinculación con la Sociedad Civil del CEN priista. Su agenda iniciará el viernes 20 de noviembre a las 12:00 horas con un encuentro abierto al público en el auditorio del Jardín Botánico de Culiacán, y continuará el sábado 21 a las 10:00 horas en la Hacienda Santa María, en Navolato, dentro del foro del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) titulado “Voces que Inspiran, Liderazgos que Abren Caminos”.
En la rueda de prensa participaron también los dirigentes municipales del PRI en Guasave, Louis Alberto Jauss López y María del Refugio Higuera Cázares; el líder de la CNC en Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda; la ex alcaldesa de Guasave, Diana Armenta; el dirigente del PRI en Ahome, Manrique Nielsen; así como el ex campeón mundial de boxeo Jorge “El Travieso” Arce, entre otros cuadros locales.