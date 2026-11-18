GUASAVE._ La negativa de Movimiento Ciudadano para construir un bloque opositor rumbo al proceso electoral de 2027 podría fragmentar el voto ciudadano y beneficiar a Morena, advirtió el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo.

Durante su encuentro semanal con medios de comunicación “PRImero Infórmate”, celebrado en este municipio, el líder priista señaló que la postura fijada por el dirigente estatal de MC, Sergio “Pío” Esquer, contraviene el reclamo que han recogido en sus recorridos por los 20 municipios del estado, donde las familias demandan dejar de lado las diferencias partidistas para hacer frente a la crisis de seguridad y al abandono del campo y la pesca.

Gerardo Lugo celebró la apertura pública manifestada por las dirigencias del PAN y el PAS para avanzar en una alianza electoral, y subrayó que, aunque el tricolor cuenta con una estructura de 244 “Defensores y Defensoras de Sinaloa” listos para competir por las 51 posiciones en disputa en 2027, priorizarán el interés del estado. En ese sentido, puntualizó que la invitación para que Movimiento Ciudadano se sume a la mesa de diálogo permanecerá abierta hasta el próximo 4 de enero.

En el mismo espacio, el presidente del Comité Directivo Estatal descalificó el Quinto Informe de Gobierno entregado al Congreso del Estado, al asegurar que presenta cifras que no corresponden con la realidad cotidiana de Sinaloa. Señaló deficiencias en servicios básicos como agua potable y drenaje, carencias en el sector salud, la falta de apoyos para productores agropecuarios y pesqueros, así como la ausencia de presupuesto y fecha de arranque para el Hospital General Regional de Guamúchil.