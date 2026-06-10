$!PRI Ahome inicia reestructuración rumbo a 2027; apuesta por bloque opositor

“Estamos fortaleciendo nuestra estructura, nombrando nuevos subcomités y trabajando con nuestros 477 seccionales. Estamos aceitando la estructura porque vienen cosas importantes y el PRI siempre estará preparado para enfrentar los retos que se presenten”, expresó.

Esto implica la renovación de subcomités y una reactivación permanente de sus 477 seccionales para mantener un contacto directo con la población.

Durante una conferencia de prensa este miércoles 10 de junio, el presidente del partido a nivel local, Manrique Nielsen Castro, anunció que el tricolor ya se encuentra “aceitando la estructura”.

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de recuperar terreno político y convertirse en contrapeso, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Ahome inició un proceso de reestructuración interna de cara a los comicios de 2027.

Acompañado por la secretaria general del comité, Mónica Rábago; la titular del ONMPRI en el municipio, Santa Obidia Meza Lugo; y el dirigente de la Unidad Revolucionaria, Guillermo Antelo Esper, Nielsen Castro advirtió que el PRI no es una fuerza estática, sino una opción para quienes hoy se sienten ignorados por las autoridades.

“Vamos a recuperar los espacios políticos con trabajo, cercanía y resultados. La confianza de la gente no se pide, se gana, y eso lo vamos a hacer trabajando todos los días”, sentenció el dirigente municipal.

Cuestionado sobre el rumbo que tomará el partido frente a otras fuerzas políticas, Nielsen Castro dejó en claro que la posibilidad de una coalición es latente.

Explicó que el PRI mantiene sus puertas abiertas y tiene total disposición para tejer acuerdos y conformar un bloque opositor, aunque advirtió que la prioridad debe ser la agenda pública.

“La ciudadanía nos está pidiendo unidad. Estamos dispuestos a construir un bloque opositor con quienes compartan la preocupación por el rumbo que está tomando nuestro municipio. Pero antes de hablar de candidatos debemos hablar de proyectos, propuestas y causas ciudadanas”, enfatizó.

Por su parte, Mónica Rábago, secretaria general del PRI en Ahome, reportó un clima de optimismo entre la militancia local. Destacó que el trabajo de base se mantiene activo en cada rincón del municipio y que los recientes triunfos electorales de su partido en otras regiones del país sirven de aliciente para buscar un cambio en Sinaloa.

“Vamos a seguir trabajando para presentar a las mejores mujeres y hombres que representen las demandas de la ciudadanía”, apuntó Rábago, delineando la intención de conformar una oposición sólida.

Finalmente la cúpula priista coincidió en que el actual descontento de los ahomenses en rubros críticos como la seguridad, el desarrollo económico y la deficiencia en los servicios públicos, será el principal motor del partido para abanderar las causas sociales y exigir soluciones reales.