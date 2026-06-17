$!PRI alerta sobre riesgos por la violencia que se vive en Sinaloa; pide blindar elecciones de 2027

“El fantasma de las elecciones de 2021 sigue presente”, Gerardo Lugo recordó que en aquel proceso la libre participación se vio severamente vulnerada, un escenario que temen se repita debido a la falta de garantías actuales para hacer política en el estado. Como prueba de esta vulnerabilidad, el dirigente condenó enérgicamente las recientes amenazas perpetradas en contra de la diputada local Paola Gárate Valenzuela, subrayando que el Estado está obligado a proteger a todos los actores políticos.

Durante el encuentro con medios denominado “PRImero Infórmate”, celebrado en Mazatlán, César Emiliano Gerardo Lugo, presidente estatal del PRI, puntualizó que esta mesa debe operar desde un terreno neutral, proponiendo las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) o del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). El objetivo, explicó, es agrupar a autoridades de los tres niveles de gobierno, árbitros electorales y partidos políticos para prevenir cualquier atentado contra el ejercicio democrático.

MAZATLÁN._ Frente a la ola de inseguridad que azota a Sinaloa y el temor ciudadano de cara al próximo proceso electoral, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una advertencia y exigió la creación urgente de una Mesa Interinstitucional de Seguridad y Blindaje Democrático para garantizar comicios libres en 2027.

Más allá del blindaje de seguridad, la dirigencia priista aprovechó la tribuna para reiterar la necesidad de tejer una amplia alianza opositora en Sinaloa.

Liliana Cárdenas Valenzuela, secretaria general del partido en el estado, secundó la urgencia del blindaje electoral, afirmando que la violencia actual exige acciones contundentes para que la ciudadanía y los candidatos tengan certeza democrática.

Por su parte, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Roberto Padilla Márquez, respaldó estas exigencias a nombre de la dirigencia nacional. Señaló que el descontento social es palpable en todas las regiones de Sinaloa, producto de un cóctel de inseguridad, crisis económica y una evidente falta de resultados gubernamentales, por lo que el partido busca reconquistar la confianza del electorado mediante este bloque opositor.

Maribel Chollet Morán, regidora y líder del PRI en Mazatlán, quien encendió las alarmas sobre cómo la desaceleración económica, sumada a la violencia, está asfixiando a los sectores productivos de la región.

Esta preocupación fue compartida por líderes municipales que se dieron cita en el puerto. Guadalupe Romero Sandoval (San Ignacio), María del Carmen León Salazar (El Rosario) y José Luis Arreola Montoya (delegado distrital en Concordia, El Rosario y Escuinapa) coincidieron en que el incremento de la violencia ha golpeado directamente a comerciantes, empresarios y familias de la zona sur.

Finalmente, el bloque priista concluyó que la defensa de la democracia y la reactivación económica no pueden esperar, y deben ser la prioridad en la agenda pública para pacificar al estado rumbo a las urnas.