PRI demanda una revisión de la ASF tras la salida de Taddei del INE

CULIACÁN._ El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijó una postura firme tras la dimisión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que la separación del cargo no exime la revisión de los presuntos manejos anómalos reportados durante su periodo institucional.

La dirigencia priista en la entidad, encabezada por César Emiliano Gerardo Lugo, argumentó que la salida de la funcionaria representa apenas la primera fase de un proceso que requiere total claridad. La preocupación principal se centra en la certeza del organismo de cara a los comicios programados para 2027, un escenario donde la certidumbre ciudadana resulta elemental.

Entre las observaciones prioritarias se encuentran las auditorías a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, organismo que fiscaliza montos superiores a los 500 millones de pesos vinculados con asignaciones contractuales, vínculos entre empresas beneficiadas y posibles inconformidades por conflicto de intereses. La postura partidista enfatiza la urgencia de deslindar responsabilidades legales a través de las vías correspondientes.

Este pronunciamiento institucional se suma a las observaciones que la dirigencia nacional del tricolor, a cargo de Alejandro Moreno Cárdenas, así como la representación del partido ante el consejo general, han manifestado sobre eventos que cuestionaban la imparcialidad del arbitraje electoral.

En relación con el relevo institucional, el PRI en Sinaloa adelantó que mantendrá un monitoreo estrecho en torno a la selección de la nueva jefatura del instituto, con el fin de evitar perfiles alineados al partido en el poder y asegurar que la designación garantice solvencia ética, capacidad técnica y neutralidad frente a cualquier actor político.