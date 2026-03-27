PRI denuncia abandono al campo y colapso de servicios públicos en el norte de Sinaloa

LOS MOCHIS._ La dirigencia del PRI en Sinaloa denunció el abandono sistemático a los sectores productivos de la región y la crisis de servicios básicos que atraviesan los municipios del norte del Estado.

Durante la conferencia de prensa “PRImero Infórmate”, el dirigente estatal César Emiliano Gerardo Lugo, detalló que la Senadora Paloma Sánchez Ramos y el Diputado federal Mario Zamora Gastélum asumirán el rol de “Defensores de México” en la entidad.

Esta figura, impulsada por la dirigencia nacional, tiene el objetivo de señalar las deficiencias de las administraciones federal y estatal, así como vigilar la autonomía de las instituciones.

El líder cuestionó las prioridades del Gobierno federal, que destina recursos económicos al extranjero mientras el campo y la pesca sinaloense carecen de esquemas de comercialización y financiamiento viables tras la desaparición de la Financiera Rural.

Sobre la propuesta de la reforma electoral de Morena, señaló que la iniciativa presenta inconsistencias, obedece a intereses políticos y, contrario al discurso oficial, podría incrementar el gasto público en lugar de reducirlo.

Representantes municipales expusieron una serie de problemáticas que consideran frenan el desarrollo y afectan a la ciudadanía.

El dirigente municipal en Ahome, Manrique Nielsen, expuso el deterioro generalizado en la ciudad, destacando el colapso en la red de drenaje sanitario, fallas en el alumbrado y baches.

Aseguró que esta falta de planeación ahuyenta la llegada de nuevas inversiones.

El Regidor en Choix Fredy Velázquez Vega urgió al Gobierno de Sinaloa a rehabilitar la carretera Los Mochis-El Fuerte, una vía indispensable para detonar el turismo en la zona norte, especialmente con la proximidad de las vacaciones de Semana Santa.

La Regidora en El Fuerte Esther Preciado López reportó una crisis por desabasto de agua en localidades como San Blas y Mochicahui, donde las familias pasan días enteros sin el servicio.

Asimismo, se sumó a la exigencia de reparar la infraestructura de la carretera regional.

Gerardo Lugo aseguró que el PRI ya trabaja en la consolidación de su estructura en colonias y comunidades rurales para llegar competitivos al proceso electoral de 2027.

En la conferencia participaron Liliana Cárdenas, secretaria general del Comité Directivo Estatal; Mónica Irene Rábago, secretaria general en Ahome; María Teresa Mondaca, dirigente en Juan José Ríos; Miguel Ángel López, líder de la CNC; Edilberto Galaviz, secretario general en Sinaloa Municipio, y Manuel Osuna, secretario de organización.