$!PRI en Sinaloa acusa crisis por gobiernos de Morena y llama a conformar frente opositor

LOS MOCHIS._ Bajo la premisa de que “México se desmorena”, la cúpula del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa arremetió contra las administraciones de Morena, a las que acusó de sumir al estado en una dura crisis de inseguridad, desempleo y colapso de los servicios públicos, por lo que urgieron a la conformación de un gran frente opositor.
En conferencia de prensa celebrada en Ahome este miércoles 20 de mayo, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, aseguró que el proyecto morenista “se está desmoronando” al chocar con una realidad marcada por el miedo y el encarecimiento de la vida.
El líder priista delineó un panorama estatal donde salir a la calle o viajar por carretera representa un riesgo constante para las familias, como consecuencia, dijo, de la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”.
“Morena prometió pacificar al País y lo único que hizo fue entregar el territorio al crimen organizado. En Sinaloa tenemos miedo todos los días de llevar a nuestros hijos a la escuela por temor a una bala cruzada o a que nos roben el vehículo”, sentenció Gerardo Lugo.
Las acusaciones sobre la intromisión del crimen organizado fueron secundadas por la secretaria general del partido, Liliana Cárdenas Valenzuela.
Al recordar los comicios de 2021, aseveró que en ese proceso no ganó Morena sino la delincuencia organizada, y reprochó que hoy los perfiles del partido oficialista intenten desmarcarse de dichas condiciones asumiéndose como víctimas.
En el terreno económico, la dirigencia tricolor advirtió sobre el clima de incertidumbre y la falta de estímulos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) ha provocado el cierre de miles de negocios y la pérdida de más de 36 mil empleos en Sinaloa.
A la par, expuso la crítica situación del sector agrícola. Gerardo Lugo recordó la promesa incumplida de los precios de garantía para el maíz, lo que ha obligado a los productores a manifestarse en las carreteras bajo la constante amenaza de ser criminalizados mediante la apertura de carpetas de investigación.
El encuentro también dio voz a los dirigentes y regidores de los municipios del norte del estado, quienes expusieron el rezago en infraestructura y servicios que enfrentan sus comunidades.
Fredy Velázquez, regidor de Choix, denunció que los habitantes están recibiendo cobros de luz desproporcionados, pasando de recibos de 500 pesos a más de 5 mil pesos.
Exigió la implementación inmediata de la tarifa 1F, argumentando que resulta inadmisible pagar esas cantidades en un municipio que genera energía eléctrica.
Manrique Nielsen, líder del priismo municipal de Ahome, advirtió sobre el deterioro de los servicios básicos, señalando problemas crónicos de agua potable, drenajes colapsados y clínicas sin medicamentos en sindicaturas y colonias.
Las regidoras Esther Preciado, de El Fuerte; y Carmen Meza, de Sinaloa Municipio, alertaron sobre la severa crisis hídrica.
Denunciaron que hay comunidades enteras que llevan meses sin una gota de agua, ante la inacción de los ayuntamientos, lo que ha obligado a los propios priistas a gestionar pipas y rehabilitar pozos. Además, José Juan Ayala Gaxiola exigió la reparación urgente de la carretera El Fuerte-Choix, la cual sigue destrozada.
Frente a este escenario, que el delegado del CEN del PRI, Roberto Padilla Márquez, calificó como “un lodazal” plagado de corrupción, el partido anunció una reestructuración territorial.
César Emiliano Gerardo Lugo confirmó que ya han iniciado acercamientos con diversas fuerzas políticas y agrupaciones de la sociedad civil para conformar un bloque unido.
“Si verdaderamente queremos sacar a Morena del estado y del País, la única manera de lograrlo es unidos y trabajando en equipo”, concluyó el dirigente estatal.