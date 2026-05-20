$!PRI en Sinaloa acusa crisis por gobiernos de Morena y llama a conformar frente opositor

LOS MOCHIS._ Bajo la premisa de que “México se desmorena”, la cúpula del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa arremetió contra las administraciones de Morena, a las que acusó de sumir al estado en una dura crisis de inseguridad, desempleo y colapso de los servicios públicos, por lo que urgieron a la conformación de un gran frente opositor.

En conferencia de prensa celebrada en Ahome este miércoles 20 de mayo, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, aseguró que el proyecto morenista “se está desmoronando” al chocar con una realidad marcada por el miedo y el encarecimiento de la vida.

El líder priista delineó un panorama estatal donde salir a la calle o viajar por carretera representa un riesgo constante para las familias, como consecuencia, dijo, de la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”.

“Morena prometió pacificar al País y lo único que hizo fue entregar el territorio al crimen organizado. En Sinaloa tenemos miedo todos los días de llevar a nuestros hijos a la escuela por temor a una bala cruzada o a que nos roben el vehículo”, sentenció Gerardo Lugo.

Las acusaciones sobre la intromisión del crimen organizado fueron secundadas por la secretaria general del partido, Liliana Cárdenas Valenzuela.

Al recordar los comicios de 2021, aseveró que en ese proceso no ganó Morena sino la delincuencia organizada, y reprochó que hoy los perfiles del partido oficialista intenten desmarcarse de dichas condiciones asumiéndose como víctimas.

En el terreno económico, la dirigencia tricolor advirtió sobre el clima de incertidumbre y la falta de estímulos para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes) ha provocado el cierre de miles de negocios y la pérdida de más de 36 mil empleos en Sinaloa.

A la par, expuso la crítica situación del sector agrícola. Gerardo Lugo recordó la promesa incumplida de los precios de garantía para el maíz, lo que ha obligado a los productores a manifestarse en las carreteras bajo la constante amenaza de ser criminalizados mediante la apertura de carpetas de investigación.

El encuentro también dio voz a los dirigentes y regidores de los municipios del norte del estado, quienes expusieron el rezago en infraestructura y servicios que enfrentan sus comunidades.