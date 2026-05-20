PRI exige a la CFE frenar cobros excesivos de luz en Sinaloa

LOS MOCHIS._ Ante la creciente ola de protestas ciudadanas por los elevados costos del servicio eléctrico, el presidente del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo, exigió a la Comisión Federal de Electricidad una revisión exhaustiva de sus tarifas y frenar lo que calificó como cobros injustos y excesivos.

señaló que la situación económica actual agrava el problema, pues a la ciudadanía apenas le alcanza para cubrir las necesidades más elementales.

“Las familias siguen manifestándose en Los Mochis, en Culiacán, en Guasave, en Mazatlán, en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad porque desafortunadamente, además de que no les alcanza para la canasta básica, tampoco ya no les alcanza para pagar el recibo de luz”, asentó.

Criticó la actitud de las autoridades federales, acusando una total indiferencia hacia el bienestar de las familias sinaloenses.

Como ejemplo de las irregularidades, expuso el caso de usuarios que han visto multiplicados sus cobros de un mes a otro de manera inexplicable.

“Escuchaba a los medios de comunicación donde una persona dice que pagaba 550 pesos y este mes le llegaron 5 mil 500 pesos”, apuntó, respaldando las quejas ciudadanas de que en la paraestatal “ni siquiera saben sumar”.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la disparidad en la aplicación del subsidio de energía eléctrica en comparación con estados vecinos.

Gerardo Lugo explicó que desde el mes de enero, su partido solicitó formalmente que el subsidio en Sinaloa arrancara en abril, tal como sucede en Sonora.

“En Sonora, a tan solo unos metros de Sinaloa porque somos frontera, tienen siete meses de subsidio. Ellos inician el 1 de abril. Nosotros iniciamos el 1 de mayo”, cuestionó.

“¿Por qué nosotros tenemos que empezar el 1 de mayo si el calor es prácticamente igual en Sonora y Sinaloa? 40 grados obliga a cualquier familia a prender sus aires acondicionados, no por lujo, es por necesidad”.

Advirtió que las altas temperaturas convierten las viviendas en un horno, por lo que el uso de aires acondicionados es una cuestión de salud, seguridad y garantía para las familias, no un privilegio.

Aclaró que la CFE no es una empresa privada y depende directamente del Gobierno federal, el cual, asegura, tiene la facultad de intervenir y brindar soluciones reales a los usuarios que se manifiestan en sus instalaciones.

Sin embargo, lamentó que la única respuesta obtenida por parte de la superintendencia tras múltiples llamadas de reclamo sea la de ofrecer convenios de pago.

“Simplemente lo mismo que le dicen a las familias que los van a atender y que van a dar una solución y que posiblemente puedan darles una opción como un convenio para que puedan pagar esa deuda, lo cual sinceramente se me hace injusto”, expresó.

Puntualizó que las exigencias del partido hacia la paraestatal es que se revise minuciosamente la facturación de todas las familias sinaloenses, ya que argumentan que los cobros de este año son completamente distintos a los del mismo mes del año pasado y que se instale una mesa de atención especial, de cara a la ciudadanía, para resolver las quejas de todas las familias que acuden a manifestarse a la CFE.