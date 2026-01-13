$!PRI exige frenar cobros de peaje por carreteras en mal estado en Sinaloa

LOS MOCHIS._ Como una medida insensible y meramente recaudatoria calificó la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el reciente incremento en las tarifas de las casetas de peaje en Sinaloa, aplicado este mes de enero.

César Emiliano Gerardo Lugo, presidente del partido en la entidad, señaló que existe una desconexión total entre lo que el Gobierno cobra y el servicio que ofrece, pues mientras el costo sube en plazas como San Miguel, Angostura y Culiacán, la infraestructura carretera se cae a pedazos.

El líder priista criticó que los usuarios de las autopistas estatales asumen un doble costo: el del ticket de peaje, que es cada vez más caro, y el de las reparaciones mecánicas de sus automóviles, dañados por la gran cantidad de baches y la falta de mantenimiento correctivo.

“No vemos mejoría en las casetas o en las carreteras, no vemos que haya personas reparando constantemente las carreteras, no vemos un beneficio Si te cuesta más transitar por las carreteras estatales en Sinaloa, pero no viajas más cómodo ni viajas más seguro”, sentenció Gerardo Lugo.