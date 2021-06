PRI, obligado a hacer un análisis para finiquitar elección: Diva Gastélum

GUASAVE. – Ante los resultados que dejó la elección del 6 de junio, no solo a nivel estatal, sino nacional, el Partido Revolucionario Institucional está obligado a hacer un análisis que sirva como finiquito del proceso electoral y para saber qué fue lo que pasó, expresó Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Lo que sí dejó claro la ex Senadora y dirigente de la CNOP en Sinaloa es que el PRI jugó limpio en Sinaloa.

“Hay que recapitular, hacer juicios, cortar cabezas y demás (no), hay que recapitular y ver qué es lo que pasó, porque las situaciones que cada municipio tuvo son distintas, el tema de las mujeres, creo que el PRI está muy obligado a hacer un análisis y un balance como una especie de finiquito del proceso electoral”, expresó.

Fue mediante las redes sociales que se enteró de la renuncia de Jesús Valdés Palazuelos a la dirigencia estatal del tricolor, por lo que al lunes se sentó con Cinthia Valenzuela, la presidenta por orden de prelación, para preguntarle qué es lo que sigue para el partido.

“Creo que a mí no me corresponde, le corresponde al PRI como instituto político, qué sí, qué no. Hay algunos que han dicho que hay que cambiarle de nombre, hay muchas ideas, pero como el proceso fue nacional, hay que revisar a nivel nacional qué fue lo que pasó. Nosotros perdimos el mayor número de gobiernos estatales, hay que revisar, no solamente localmente, sino nacionalmente”, subrayó.

Gastélum Bajo insistió que el PRI tiene la obligación de hacer un finiquito electoral de lo que pasó, valorar qué sirve y qué no, y replantearse lo que deben hacer.

“Repartir culpas es bien facilito, que no se movió, que sí se movió, que no lo vi; a mí sí me vieron, soy una gente agradecida con el partido y el proceso se acabó, yo me siento satisfecha con lo que hizo el sector, cómo trabajamos, y lo demás”, dijo.

“No puede ser mentira lo que yo vi, cómo la gente se desbocaba por Mario Zamora, yo lo vi, todos lo vimos, entonces hay algo ahí, porque hay gente que dice, ‘es que las siglas, el nombre’, quién sabe qué. Hoy fuimos con puros candidatos jóvenes, casi en ningún caso fue más de lo mismo, entonces hay que revisar”.

Sobre las denuncias de privaciones ilegales de operadores del PRI, robo de urnas e intimidaciones y amenazas por parte de grupos armados que se presentaron en varios municipios de Sinaloa, la ex Senadora aclaró que no es autoridad de seguridad pública ni electoral, por lo que no hará juicios de valor.

“No me corresponde a mí hacer ningún juicio de valor que no sea el que haga el partido”, indicó.

Aseguró que, pese a los resultados, el PRI es una fuerza, pero el partido tiene que entrar en este análisis el tiempo necesario y seguramente algo se tendrá que hacer, porque no cree que Morena vaya a competir solo de aquí en adelante.