$!PRI reprocha que Morena esté en campaña permanente y priorice el 2027 sobre las crisis en Sinaloa

Gerardo Lugo también alertó sobre lo que calificó como una actitud antidemocrática por parte del partido morenista, haciendo referencia a la reciente impugnación de los resultados electorales en Coahuila, un precedente que, advirtió, genera incertidumbre de cara a los comicios de 2027 y 2030.

Específicamente, cuestionó la reciente solicitud de licencia de siete perfiles morenistas que buscan participar en el proceso interno de su partido, a quienes señaló de saltar a un nuevo cargo sin haber rendido cuentas en sus actuales responsabilidades, mencionando que Morena está en una campaña permanente desde 2018, privilegiando la promoción electoral por encima de gobernar.

Durante la rueda de prensa “PRImero Infórmate”, realizada este miércoles 24 de junio en Ahome, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, lanzó una fuerte crítica contra los legisladores de Morena.

LOS MOCHIS._ Los problemas de seguridad, salud, el estancamiento económico y la crisis en el sector primario de Sinaloa han sido relegados por un partido en el poder que prefiere enfocar sus energías en la sucesión gubernamental de 2027, acusó la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El encuentro con medios coincidió con el Día del Agricultor, una fecha que para el líder de la Liga de Comunidades Agrarias en el estado, Miguel Ángel López Miranda, transcurrió sin motivos de festejo. El líder agrícola expuso que la falta de políticas públicas orientadas a la comercialización, sumada a los estragos climáticos y la caída internacional de los precios del grano, tienen al sector en una etapa crítica.

En esta misma línea, la secretaria general del PRI en Sinaloa, Liliana Cárdenas Valenzuela, contrastó el actuar de los aspirantes de Morena con el de los legisladores de su bancada, destacando que figuras como la senadora Paloma Sánchez y el diputado federal Mario Zamora sí han impulsado mecanismos para intentar devolverle esquemas de financiamiento a los productores locales.

El dirigente local, Manrique Nielsen Castro, denunció que la ciudad enfrenta un grave deterioro en drenaje, alumbrado y mantenimiento urbano, además de carecer de un plan preventivo real ante la inminente temporada de lluvias.

Por su parte en El Fuerte, José Jun Ayala Gaxiola alertó sobre el riesgo constante que representa el mal estado de la carretera Los Mochis-El Fuerte, una exigencia de rehabilitación que sigue siendo ignorada por las autoridades.

Finalmente la representante de Juan José Ríos, María Teresa Mondaca Cota subrayó las deficiencias del municipio de reciente creación, el cual ya enfrenta serios problemas en la recolección y disposición final de la basura debido a la falta de equipamiento.

Ante este panorama, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Roberto Padilla Márquez, y el propio dirigente estatal, reiteraron que el partido se encuentra en una fase de reconstrucción territorial. Ambos coincidieron en que el tricolor está listo para competir en solitario si es necesario, pero lanzaron un llamado al resto de las fuerzas políticas de oposición y organizaciones civiles para construir un frente común por Sinaloa que logre hacer contrapeso en las urnas.