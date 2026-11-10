PRI Sinaloa alinea a sus 20 dirigencias municipales en reunión de trabajo territorial

CULIACÁN._ Con el objetivo de articular la labor interna y evaluar las tareas territoriales en la entidad, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostendrá una serie de coordinaciones operativas encabezadas por su dirigencia en Culiacán, al reunirse con los liderazgos de los 20 comités municipales del estado.

La sesión de trabajo fue liderada por el presidente estatal del partido, César Emiliano Gerardo Lugo, en compañía de la secretaria general Liliana Cárdenas y el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Sinaloa, Roberto Padilla Márquez, sumando a secretarios generales, regidores y mandos de los diversos sectores y organizaciones tricolores.

Durante el encuentro, el dirigente estatal subrayó que el desempeño del priismo en la entidad depende directamente del orden operativo y del contacto constante con las comunidades locales.

La reunión contó además con enlace remoto de cuadros a nivel federal, entre ellos Jorge Meade, secretario de Organización del CEN del PRI, así como representaciones de la senadora Paloma Sánchez y del diputado federal Mario Zamora, con el fin de alinear la agenda del partido en el ámbito legislativo y territorial.

Según lo expuesto por la dirigencia, la ruta de trabajo contempla mantener encuentros periódicos en cada demarcación municipal para dar seguimiento a las actividades de gestión y afianzar la presencia de la estructura partidista frente a la coyuntura política y social de la entidad.