PRI Sinaloa critica crisis de carreteras e inseguridad, y exige ‘sacar las manos’ del INE

LOS MOCHIS._ La dirigencia del PRI en Sinaloa lanzó un llamado a los tres órdenes de Gobierno ante el deterioro de la infraestructura vial y un recrudecimiento de la inseguridad en los trayectos carreteros de la entidad.

Durante la rueda de prensa semanal “PRImero Infórmate”, el dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, aseveró que los automovilistas y familias sinaloenses transitan en condiciones de vulnerabilidad debido a la proliferación de baches y al uso de dispositivos conocidos como “ponchallantas”, los cuales representan no solo un peligro para la vida, sino un golpe severo al bolsillo de la ciudadanía.

Además, se pronunció a favor de la denuncia penal interpuesta por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ante la Fiscalía General de la República en contra de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, así como de otros funcionarios y ex servidores públicos por presuntos delitos de corrupción, cohecho y tráfico de influencias.

Demandó que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y exigió al partido Morena deslindarse del órgano electoral.

Dijo que el partido vigilará que la renovación de la presidencia del INE cumpla con los marcos legales.

La presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en la entidad y Diputada local, Irma Moreno Ovalles, reconoció la labor de la estructura territorial femenina que mantiene los trabajos de afiliación y organización en medio del clima de inseguridad y desaceleración económica que vive Sinaloa.

Moreno Ovalles criticó la cancelación de políticas públicas con perspectiva social que impactaban directamente en la economía familiar, señalando como retrocesos la desaparición de las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y la reducción de fondos para los refugios de atención a mujeres víctimas de violencia.

En el encuentro con los medios intervino también el coordinador nacional de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional, José Luis Villalobos García, quien dio a conocer que el PRI se encuentra en una etapa de auditoría y revisión interna de sus listas de militancia.

Detalló que las normativas recientes fijadas por el INE establecen multas de hasta 145 mil pesos por cada registro indebido o no validado, razón por la cual desde el mes de febrero el partido opera mediante una plataforma digital avalada por la autoridad electoral para cotejar en tiempo real cada alta.

Adelantó que para el mes de diciembre arrancará una campaña masiva de credencialización a nivel estatal y nacional con el objetivo de consolidar una estructura real de cara a los próximos procesos electorales.