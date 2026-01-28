PRI Sinaloa exige cambio de estrategias en materia de seguridad tras agresión a diputados de MC en Culiacán

LOS MOCHIS._ La agresión armada sufrida durante la tarde de este miércoles a los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, en la capital sinaloense encendió las alarmas en las fuerzas políticas de oposición. César Emiliano Gerardo Lugo, presidente del PRI, condenó enérgicamente los hechos y aseguró que esto es la prueba de que la estrategia de seguridad en Sinaloa ha fallado.

A través de un posicionamiento emitido tras confirmarse el ataque en Culiacán, el dirigente del tricolor manifestó su solidaridad con los legisladores y sus familias, pero fue tajante al señalar que este no es un evento fortuito, sino el reflejo de una crisis de inseguridad que se ha prolongado por más de un año en la zona centro del estado.

Gerardo Lugo subrayó que el atentado ocurre en un contexto de “más de 16 meses de violencia constante”, donde la inseguridad ha dejado de ser noticia para convertirse en la vida diaria de la ciudadanía.

“Cuando la violencia alcanza a legisladores es porque la situación está fuera de control y por eso ampliamos nuestra exigencia al gobierno: no basta con condenas ni con mensajes en redes. La autoridad tiene la obligación de garantizar seguridad y hoy no lo está logrando”, sentenció el líder priista.

El dirigente enfatizó que el ataque trasciende los colores partidistas y se convierte en un atentado contra la democracia y la gobernabilidad del estado. Advirtió que tanto los sectores productivos como la ciudadanía en general viven en la incertidumbre, y ahora también quienes ejercen la representación pública se han convertido en blanco de agresiones.

Ante el clima de violencia que se vive en el estado, el PRI exigió a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno de Sinaloa una investigación seria, rápida y transparente. Gerardo Lugo demandó que se informe con claridad qué está pasando en materia de seguridad y se implemente una estrategia real que dé resultados.

“Ya basta de decir que no pasa nada en Sinaloa. Estaremos muy atentos a su estado de salud y también muy atentos a los resultados de las investigaciones de estos lamentables hechos”, concluyó el funcionario.