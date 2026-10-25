PRI Sinaloa inmortaliza el legado de ‘El Chuquiqui’ bautizando sala de juntas en su honor

CULIACÁN._ Con la develación de dos placas conmemorativas y el reconocimiento a una trayectoria que marcó la agenda pública estatal, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rindió un homenaje póstumo a Jesús Enrique Hernández Chávez, conocido popularmente como “El Chuquiqui”.

El acto, fue celebrado en las instalaciones de la sede estatal del partido, el cuál reunió a familiares, liderazgos políticos, ex dirigentes y militantes para recordar el legado del ex dirigente del tricolor, ex alcalde de Culiacán y legislador sinaloense.

Como parte del tributo, el PRI oficializó el nombre de Jesús Enrique Hernández Chávez para su sala de juntas en el Comité Directivo Estatal. Asimismo, se develó un grabado con una de las frases célebres del político sinaloense: “La política es una actividad que enaltece”.

Durante la ceremonia, el presidente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, sostuvo que el homenaje responde al compromiso de preservar la memoria de quienes formaron la estructura e historia del priismo en la entidad, destacando la vocación de diálogo y la búsqueda de acuerdos de Hernández Chávez.

Gerardo Lugo extendió un mensaje de solidaridad a Doña Yolanda, viuda de Hernández Chávez, así como a sus hijos y nietos, subrayando que detrás de la figura pública existió un hombre de familia cuyo impacto trasciende los cargos institucionales.

Al encuentro acudieron cuadros legislativos y de la dirigencia, entre ellos la senadora Paloma Sánchez Ramos; el diputado federal Mario Zamora Gastélum; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Roberto Padilla Márquez; y la regidora culiacanense Érika Sánchez.

En representación de los ex presidentes del partido asistieron Óscar Benito Flores y el notario público Rubén Elías Gil Leyva, mientras que a nombre de la familia tomó la palabra Ricardo Hernández Guerrero, quien rememoró pasajes personales e institucionales de la vida de su padre.

“El Chuquiqui” encabezó el Comité Directivo Estatal del PRI en tres periodos distintos: 1978-1981, 1987 y 2013.

Su recorrido por el servicio público incluyó la presidencia municipal de Culiacán, la titularidad de la junta de coordinación política (Jucopo) en el Congreso del Estado, representaciones como diputado local y federal, la dirección general del Isssteesin y la dirigencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Sinaloa.