$!PRI Sinaloa teje frente opositor para 2027, tras triunfó en Coahuila buscando rescatar el estado

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa anunció formalmente su intención de consolidar una coalición electoral amplia de cara a los comicios de 2027, tomando como motivación el reciente proceso en Coahuila, donde la oposición superó a Morena en todos los frentes disputados.
Durante un encuentro con medios de comunicación celebrado este martes 9 de julio, la cúpula priista, encabezada por su dirigente estatal, César Emiliano Gerardo Lugo, confirmó que ya se han establecido mesas de diálogo con los liderazgos locales del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Sinaloense (PAS). El propósito principal es estructurar un bloque político capaz de competir contra el partido en el poder estatal, priorizando la creación de una agenda conjunta por encima de los intereses particulares de cada instituto político.
Gerardo Lugo explicó que la derrota total de Morena en territorio coahuilense evidencia un desgaste del actual régimen y demuestra que el electorado busca alternativas gubernamentales reales. En el plano local, el presidente del partido detalló que el PRI ya concretó la renovación de sus dirigencias en los 20 municipios y se encuentra trabajando en la reorganización de sus más de 3 mil 800 comités seccionales.
Asimismo, adelantó que en las próximas semanas comenzarán con la designación de enlaces territoriales en distritos y municipios, integrando tanto a militantes como a perfiles de la sociedad civil.
El tema de la inseguridad fue el eje crítico de la conferencia. Los liderazgos priistas cuestionaron duramente a la actual administración morenista, señalando una total inacción frente a la violencia que mantiene a diversas zonas de Sinaloa bajo toques de queda no oficiales.
La coordinadora de la bancada priista en el Congreso local, Irma Moreno Ovalles, expuso que el gobierno estatal ha sido completamente rebasado por la criminalidad. La legisladora subrayó la gravedad de la situación al recordar que, en un lapso de 21 meses de crisis, la violencia ha cobrado la vida de más de setenta y cinco menores de edad en el estado, un indicador del nivel de desprotección que sufren las familias sinaloenses ante la minimización del problema por parte de las autoridades.
Finalmente, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad, Roberto Padilla Márquez, alertó sobre los daños colaterales de esta crisis en el tejido productivo. El funcionario partidista advirtió que la inseguridad ha golpeado severamente a sectores clave como la agricultura, la pesca, el comercio y el turismo, los cuales enfrentan una parálisis derivada del miedo y la falta de garantías para la inversión local.