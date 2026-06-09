$!PRI Sinaloa teje frente opositor para 2027, tras triunfó en Coahuila buscando rescatar el estado

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa anunció formalmente su intención de consolidar una coalición electoral amplia de cara a los comicios de 2027, tomando como motivación el reciente proceso en Coahuila, donde la oposición superó a Morena en todos los frentes disputados. Durante un encuentro con medios de comunicación celebrado este martes 9 de julio, la cúpula priista, encabezada por su dirigente estatal, César Emiliano Gerardo Lugo, confirmó que ya se han establecido mesas de diálogo con los liderazgos locales del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Sinaloense (PAS). El propósito principal es estructurar un bloque político capaz de competir contra el partido en el poder estatal, priorizando la creación de una agenda conjunta por encima de los intereses particulares de cada instituto político.

Gerardo Lugo explicó que la derrota total de Morena en territorio coahuilense evidencia un desgaste del actual régimen y demuestra que el electorado busca alternativas gubernamentales reales. En el plano local, el presidente del partido detalló que el PRI ya concretó la renovación de sus dirigencias en los 20 municipios y se encuentra trabajando en la reorganización de sus más de 3 mil 800 comités seccionales. Asimismo, adelantó que en las próximas semanas comenzarán con la designación de enlaces territoriales en distritos y municipios, integrando tanto a militantes como a perfiles de la sociedad civil.