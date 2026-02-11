Primera Alcaldesa de Juan José Ríos percibirá sueldo de hasta $74 mil mensuales en 2026

La Presidenta Municipal de Juan José Ríos, Evangelina Llanes Carreón, percibirá en 2026 un sueldo mensual de hasta 74 mil pesos, de acuerdo con el tabulador de remuneraciones aprobado dentro del Presupuesto de Egresos para el segundo año de administración del municipio.

De acuerdo con el tabulador salarial del Ayuntamiento, el cargo de Presidenta Municipal contempla una percepción mensual que puede alcanzar los 74 mil 339.60 pesos, conforme a lo establecido para el ejercicio fiscal 2026.

Esta cantidad se mantiene sin cambios respecto a 2025, por lo que la remuneración de la alcaldesa no registró incremento para el nuevo ejercicio presupuestal.

El presupuesto corresponde al segundo año de gobierno de Juan José Ríos, municipio que nació oficialmente en noviembre de 2024 tras separarse de Guasave y dejar de ser sindicatura.

Evangelina Llanes Carreón encabeza la administración como la primera Alcaldesa en la historia de esta nueva demarcación.

El documento también establece que se fijó un sueldo de hasta 46 mil 171 pesos para los regidores del nuevo municipio, así como de hasta 23 mil 080 pesos para el Secretario del Ayuntamiento.

El Presupuesto de Egresos 2026 fue aprobado por el Cabildo mediante el Decreto Municipal número 24 y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.

En total, el municipio ejercerá 172 millones 162 mil 424. 25 pesos durante 2026, recursos destinados al funcionamiento del Ayuntamiento, el pago de servicios personales, obra pública y programas municipales.