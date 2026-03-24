$!Primeras Viviendas del Bienestar de Los Mochis se entregarán con enlace en vivo en conferencia presidencial

LOS MOCHIS._ Como parte de las estrategias federales para garantizar un patrimonio digno, este miércoles en Los Mochis arrancará de manera formal la entrega del programa “Vivienda para el Bienestar”.

El evento, programado para iniciar en punto de las 6:30 horas, se enlazarse con la “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional.

Durante el acto protocolario en el sector Nuevo Horizonte, se realizará la entrega simbólica de las llaves a las primeras familias derechohabientes, en donde se contará con la presencia del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien estará acompañado por funcionarios del gabinete federal: Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, y Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.