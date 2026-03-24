$!Primeras Viviendas del Bienestar de Los Mochis se entregarán con enlace en vivo en conferencia presidencial

LOS MOCHIS._ Como parte de las estrategias federales para garantizar un patrimonio digno, este miércoles en Los Mochis arrancará de manera formal la entrega del programa “Vivienda para el Bienestar”.
El evento, programado para iniciar en punto de las 6:30 horas, se enlazarse con la “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional.
Durante el acto protocolario en el sector Nuevo Horizonte, se realizará la entrega simbólica de las llaves a las primeras familias derechohabientes, en donde se contará con la presencia del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien estará acompañado por funcionarios del gabinete federal: Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, y Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
El Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, fungirá como anfitrión de este encuentro en el que convergen los tres niveles de Gobierno.
Una vez concluido el enlace presidencial y la ceremonia principal, la agenda oficial marca que los funcionarios llevarán a cabo un recorrido de supervisión por el conjunto habitacional.
Esta inspección incluirá la visita a una casa muestra para constatar las condiciones, infraestructura y calidad de las obras terminadas.
Este esquema impulsado por el Gobierno de México tiene como objetivo principal facilitar el acceso a una vivienda adecuada para la clase trabajadora, buscando generar un impacto directo en el desarrollo urbano y social de las familias sinaloenses.