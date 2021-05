Procesa FGR a líderes agrícolas de El Carrizo por haber bloqueado carretera hace un año

LOS MOCHIS._ La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a dos líderes agrícolas del Valle del Carrizo, por haber bloqueado la carretera Internacional México 15 hace un año.

Baltazar Hernández Encinas y Leonel Machado Coronel se presentaron ante las autoridades como imputados por el delito de obstrucción de las vías de comunicación.

Los hechos señalados se registraron el 27 de mayo de 2020, cuando los agricultores bloquearon la rúa federal a la altura del sitio conocido como La Posta, en protesta por un adeudo de 16 millones de pesos a 200 productores y en exigencia de que los industriales cumplieran con el precio pactado por tonelada de trigo.

Hernández Encinas, quien es presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, indicó que fueron vinculados a proceso a pesar de que no hay una denuncia como tal, y dijo que se les tomó en cuenta que no tienen antecedentes penales y que mostraron disposición al acudir al llamado de la autoridad, para que no se les ordenara prisión preventiva como medida cautelar.

“Nosotros, por indicaciones del abogado defensor, nos abstuvimos de declarar. El Ministerio Público aportó elementos; ahí estuvo la representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también aportó pruebas, según que se le había hecho daño a algunas líneas de camiones que suspendieron las corridas y cosas de esas; y de la Guardia Nacional, cuatro o cinco elementos, también aportaron testimonio; y pues se nos vinculó a proceso”, comentó.

“Pero las vías de comunicación no sufrieron daño, y no hay una denuncia por parte de particulares... Dijo la licenciada que es para que se siente un precedente. ¡Fíjate nomás!”, agregó.

El juzgador estableció, a petición de la representante legal de la SCT, un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

“Según el juez, dice que sí podemos hacer manifestaciones, pero que sean pacíficas. ¿Qué manifestación puede ser pacífica y que no dañe a terceros? O sea, las manifestaciones siempre tienen daños colaterales, y es la única manera de que lo volteen a ver a uno”, argumentó Hernández Encinas.

Y en ese contexto, calificó como incongruente que el Gobierno Federal haya endurecido las penas por este tipo de delitos, luego de que el propio Andrés Manuel López Obrador haya recurrido al bloqueo de vialidades cuando aún aspiraba a la Presidencia de la República.

“A ver, ¿el Presidente de la República qué tantas cosas no hizo, cuánto dañó al patrimonio nacional y cuánto daño a particulares y empresarios? Y ahora resulta que por una cosa como esa se nos vincula a proceso, ¡es una incongruencia!”, consideró.

Otras organizaciones agrícolas han manifestado su apoyo a Baltazar Hernández y Leonel Machado, y algunas han ofrecido aportar asesoría legal, aunque ya está en curso la solicitud de la suspensión provisional del proceso.

Hernández Encinas argumentó que su labor como líderes no es buscando un beneficio personal, sino encabezar las gestiones para que se le haga justicia al sector agrícola, ‘que el Gobierno Federal cumpla con los compromisos que ellos mismos se echan’.

“Ahorita ya tenemos otro año que no pagan, hay gente a la que todavía le deben el 19-20, ¿cómo pueden vivir esas familias que dependen del fruto de sus terrenos, de lo que ellos se esfuerzan por poder producir?... ¿Crees que si nos pagaran como está establecido, nosotros íbamos a hacer movilizaciones? ¡No tendríamos necesidad!”, demandó.

“¿Quién origina el conflicto?, ellos... ¿Qué será más pecado, que ellos nos tengan muertos de hambre o que nosotros protestemos por nuestros derechos?”, cuestionó.