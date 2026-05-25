Procesan a regidor de Ahome por violencia familiar; le prohíben salir de Sinaloa

LOS MOCHIS._ Por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, el regidor del Ayuntamiento de Ahome, José Trinidad “N”, fue formalmente vinculado a proceso la tarde de este lunes 25 de mayo en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Norte.

En la audiencia, que arrancó en punto de las 15:00 horas y quedó asentada bajo la causa penal 445/26, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso judicial en contra del funcionario municipal.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso diversas medidas cautelares que estarán vigentes por un plazo de un mes, tiempo estipulado para la investigación complementaria. Durante este periodo, José Trinidad “N” tiene estrictamente prohibido abandonar el estado de Sinaloa, así como acercarse o frecuentar los mismos lugares que la víctima.

El juez emitió una advertencia clara de la cual al incumplir con cualquiera de estas restricciones, el representante del Cabildo ahomense podría enfrentar la prisión preventiva.