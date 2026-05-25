Procesan a regidor de Ahome por violencia familiar; le prohíben salir de Sinaloa

LOS MOCHIS._ Por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar, el regidor del Ayuntamiento de Ahome, José Trinidad “N”, fue formalmente vinculado a proceso la tarde de este lunes 25 de mayo en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Norte.
En la audiencia, que arrancó en punto de las 15:00 horas y quedó asentada bajo la causa penal 445/26, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso judicial en contra del funcionario municipal.
Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso diversas medidas cautelares que estarán vigentes por un plazo de un mes, tiempo estipulado para la investigación complementaria. Durante este periodo, José Trinidad “N” tiene estrictamente prohibido abandonar el estado de Sinaloa, así como acercarse o frecuentar los mismos lugares que la víctima.
El juez emitió una advertencia clara de la cual al incumplir con cualquiera de estas restricciones, el representante del Cabildo ahomense podría enfrentar la prisión preventiva.
La resolución de este lunes llega después de un camino judicial accidentado. La audiencia inicial tuvo que ser diferida hasta en dos ocasiones previas, situación que generó inconformidad.
Apenas en días recientes, familiares de la denunciante acusaron públicamente una presunta lentitud en el aparato de justicia y exigieron la separación inmediata del cargo del regidor, argumentando que su posición de poder no debía interferir con el avance del caso.
La denuncia que originó la carpeta de investigación fue interpuesta por Valeria “N”, quien relató haber sido blanco de agresiones físicas y psicológicas por parte del servidor público. De acuerdo con el expediente, los hechos violentos habrían ocurrido en fecha marcada el día 6 de junio de 2025.
El caso ha sacudido la esfera política de Los Mochis y del municipio de Ahome, dada la investidura del imputado. Pese a la gravedad de los señalamientos, José Trinidad “N” ha mantenido hermetismo; previo a ingresar a la sala de audiencias, se negó a emitir cualquier declaración ante los cuestionamientos de la prensa sobre su situación legal y su continuidad en el Cabildo, postura que mantuvo en silencio.