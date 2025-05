Proceso de desafuero es por miedo a liderazgo: Vargas Landeros, a horas de juicio ante el Congreso

El político justificó su licencia como Alcalde, aprobada de manera exprés en sesión secreta por el Cabildo, porque esto le permitirá encarar el proceso de manera óptima.

Aseguró que sus intenciones no son políticas ni con aspiraciones de ese tipo, sino que buscará defender la verdad en el caso.

“Lo hago para estar en posibilidades de atender asuntos de carácter administrativos y procesos de investigación penal, porque no me voy a esconder y no voy a permitir que ensucien lo que hemos logrado juntos con tanto esfuerzo”, expresó.

“Esta lucha no es por un cargo, es por la verdad, por la justicia, por el respeto de la voluntad popular. Confío en la Ley, en la fuerza de la razón y con el respaldo de la gente buena de Ahome y de todo Sinaloa”.

Vargas Landeros enfatizó que cuenta con el respaldo de la ciudadanía previo al inicio de este proceso.

“En Morena se nos ha enseñado que cuando se lucha por causas justas no se está solo, me lo han demostrado que no lo estoy. Vamos a salir adelante, porque cuando se camina con la verdad no hay nada qué temer”, concluyó.