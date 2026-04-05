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Protesta

Productores agrícolas anuncian la toma de la caseta de San Miguel Zapotitlán ante falta de rentabilidad de granos

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano convoca a los agricultores de la región a unirse a la manifestación pacífica este 6 de abril, exigiendo una respuesta del Gobierno Federal
Noé Ruiz |
05/04/2026 15:38
05/04/2026 15:38

AHOME._ Ante la nula respuesta por parte de las autoridades gubernamentales a las exigencias sobre la rentabilidad de los granos, productores agrícolas del norte de Sinaloa han sido convocados para manifestarse y llevar a cabo la liberación de la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán este próximo lunes 6 de abril.

La convocatoria, es impulsada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes hacen un llamado urgente a los agricultores de la región, con especial énfasis en los productores del Valle del Carrizo, para sumar fuerzas y hacer presencia en lo que describen como una lucha de carácter nacional.

De acuerdo con la información compartida por los líderes agrícolas, la medida de presión surge a raíz de la incertidumbre financiera que atraviesa el sector. Los productores denuncian que el Gobierno no ha emitido una respuesta favorable ni soluciones concretas a las peticiones entregadas previamente respecto a los precios de garantía y la comercialización de sus cosechas y poniendo en riesgo la rentabilidad de los cultivos que están gravemente en juego, amenazando el sustento de miles de familias que dependen de la actividad agrícola en la región.

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Los productores consideran que es crucial unirse a la lucha que otros estados están librando a nivel nacional, bajo la premisa de que “la unión hace la fuerza”.

Los organizadores han detallado el plan de acción para este lunes 6 de abril, pidiendo a los manifestantes puntualidad y orden donde se concentran a las 9:00 am en una reunión previa en el “lugar de costumbre” para organizar a los contingentes. Y posteriormente a las 10:00 am se trasladaran a la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán, permitiendo así el libre tránsito de los vehículos, cómo una medida de protesta.

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Los representantes del movimiento exhortaron a los agricultores a “no quedarse atrás” y advirtieron que a través de sus canales de comunicación habituales se estará informando sobre cualquier cambio o actualización de última hora respecto al operativo.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad o de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no han emitido un posicionamiento oficial sobre el operativo vial que se implementará mañana en la carretera México 15 a la altura de San Miguel Zapotitlán.

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