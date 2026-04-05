$!Productores agrícolas anuncian la toma de la caseta de San Miguel Zapotitlán ante falta de rentabilidad de granos

AHOME._ Ante la nula respuesta por parte de las autoridades gubernamentales a las exigencias sobre la rentabilidad de los granos, productores agrícolas del norte de Sinaloa han sido convocados para manifestarse y llevar a cabo la liberación de la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán este próximo lunes 6 de abril.
La convocatoria, es impulsada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes hacen un llamado urgente a los agricultores de la región, con especial énfasis en los productores del Valle del Carrizo, para sumar fuerzas y hacer presencia en lo que describen como una lucha de carácter nacional.
De acuerdo con la información compartida por los líderes agrícolas, la medida de presión surge a raíz de la incertidumbre financiera que atraviesa el sector. Los productores denuncian que el Gobierno no ha emitido una respuesta favorable ni soluciones concretas a las peticiones entregadas previamente respecto a los precios de garantía y la comercialización de sus cosechas y poniendo en riesgo la rentabilidad de los cultivos que están gravemente en juego, amenazando el sustento de miles de familias que dependen de la actividad agrícola en la región.
Los productores consideran que es crucial unirse a la lucha que otros estados están librando a nivel nacional, bajo la premisa de que “la unión hace la fuerza”.
Los organizadores han detallado el plan de acción para este lunes 6 de abril, pidiendo a los manifestantes puntualidad y orden donde se concentran a las 9:00 am en una reunión previa en el “lugar de costumbre” para organizar a los contingentes. Y posteriormente a las 10:00 am se trasladaran a la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán, permitiendo así el libre tránsito de los vehículos, cómo una medida de protesta.
Los representantes del movimiento exhortaron a los agricultores a “no quedarse atrás” y advirtieron que a través de sus canales de comunicación habituales se estará informando sobre cualquier cambio o actualización de última hora respecto al operativo.
Hasta el momento, las autoridades de seguridad o de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no han emitido un posicionamiento oficial sobre el operativo vial que se implementará mañana en la carretera México 15 a la altura de San Miguel Zapotitlán.