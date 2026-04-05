$!Productores agrícolas anuncian la toma de la caseta de San Miguel Zapotitlán ante falta de rentabilidad de granos

AHOME._ Ante la nula respuesta por parte de las autoridades gubernamentales a las exigencias sobre la rentabilidad de los granos, productores agrícolas del norte de Sinaloa han sido convocados para manifestarse y llevar a cabo la liberación de la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán este próximo lunes 6 de abril.

La convocatoria, es impulsada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quienes hacen un llamado urgente a los agricultores de la región, con especial énfasis en los productores del Valle del Carrizo, para sumar fuerzas y hacer presencia en lo que describen como una lucha de carácter nacional.

De acuerdo con la información compartida por los líderes agrícolas, la medida de presión surge a raíz de la incertidumbre financiera que atraviesa el sector. Los productores denuncian que el Gobierno no ha emitido una respuesta favorable ni soluciones concretas a las peticiones entregadas previamente respecto a los precios de garantía y la comercialización de sus cosechas y poniendo en riesgo la rentabilidad de los cultivos que están gravemente en juego, amenazando el sustento de miles de familias que dependen de la actividad agrícola en la región.