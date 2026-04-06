Productores agrícolas del norte de Sinaloa liberan la caseta de San Miguel Zapotitlán

AHOME_ Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno a sus demandas, un grupo de productores agrícolas arribó a la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán en el norte de Sinaloa para tomar las instalaciones y liberar el tránsito vehicular.

Los manifestantes procedieron a levantar las plumas de la caseta, permitiendo que automóviles particulares, autobuses de pasajeros y transporte de carga circulen de manera ininterrumpida y sin realizar el pago de la cuota correspondiente.

De acuerdo con los primeros reportes en el lugar, los agricultores señalan que esta medida de presión es el resultado del nulo diálogo y la falta de acuerdos con las autoridades para dar certidumbre al sector.

Los inconformes advierten que mantendrán la liberación del peaje hasta que se establezca una mesa de negociación que ofrezca soluciones reales a su pliego petitorio.

En la zona ya se observa una importante concentración de productores, al momento, el tráfico fluye con normalidad, aunque bajo el control de los manifestantes.