$!Productores agrícolas toman planta de Minsa en Ahome; exigen respuesta del Gobierno ante crisis del maíz

LOS MOCHIS._ Un grupo de agricultores tomó las instalaciones de la empresa Minsa, la mañana de este lunes 21 de noviembre, ubicadas en el sector industrial de Los Mochis, como medida de presión ante la falta de respuesta por parte del Gobierno federal y a sus demandas por un precio justo del maíz.

Encabezados por el vicepresidente del Frente Nacional por el Campo, Roberto Félix, los manifestantes bloquearon los accesos de la procesadora, impidiendo la entrada y salida de vehículos de carga, en protesta por lo que consideran un abandono del campo sinaloense.