$!Productores agrícolas toman planta de Minsa en Ahome; exigen respuesta del Gobierno ante crisis del maíz

LOS MOCHIS._ Un grupo de agricultores tomó las instalaciones de la empresa Minsa, la mañana de este lunes 21 de noviembre, ubicadas en el sector industrial de Los Mochis, como medida de presión ante la falta de respuesta por parte del Gobierno federal y a sus demandas por un precio justo del maíz.
Encabezados por el vicepresidente del Frente Nacional por el Campo, Roberto Félix, los manifestantes bloquearon los accesos de la procesadora, impidiendo la entrada y salida de vehículos de carga, en protesta por lo que consideran un abandono del campo sinaloense.
Manifiestan que es una acción pacífica, pero contundente ya que se encuentran en la lucha por un precio más justo para el maíz, ante la falta de respuesta por parte del Gobierno.
“Como todos saben, mientras nosotros estamos aquí afuera de esta empresa Minsa, que es una de las principales empresas acopiadoras y procesadoras del maíz que producimos aquí en Sinaloa, es algo que ya venimos diciendo desde hace bastante tiempo, estamos siendo bastante afectados nosotros como productores”, indicó Roberto Felix.
La protesta forma parte del paro nacional que contempla bloqueos en carreteras, casetas y puntos estratégicos en varios estados del País.