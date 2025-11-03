Productores de Sinaloa retomarán bloqueos de casetas este martes; anuncian toma de aduanas para el miércoles

LOS MOCHIS._ Productores agrícolas en Sinaloa retomarán los bloqueos a partir de este martes 4 de noviembre, manifestó Baltazar Valdez Armentía, dirigente del movimiento Campesinos Unidos de Sinaloa.

También indicó que tras la tregua por el Día de Muertos, las acciones se reactivarán desde este martes y podrían escalar con la toma de aduanas fronterizas a partir del miércoles, en coordinación con organizaciones de otros estados.

“Nos estamos organizando, pero sí lo vamos a hacer. Yo creo que a partir de mañana... la gente apenas viene de estos días de muertos, pero sí está previsto”, señaló.

El líder campesino mencionó que por el momento no mantienen presencia en casetas, es decir, estas operan de manera normal.

“No, no, está el cobro... pues ya no estamos nosotros en caseta, sería a partir de mañana”, expresó.

Valdez Armentía confirmó que el plan de tomar las aduanas sigue firme y podría concretarse este miércoles, como parte de una estrategia nacional para ejercer mayor presión.

“Así es, así es. Estamos también preparando eso para el día miércoles”, indicó ante la pregunta de que si sigue vigente dicha medida.

La principal exigencia del movimiento campesino es la instalación de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, que, hasta el momento, afirman, no ha cumplido con su promesa de establecer contacto.

“No hay respuesta. Hoy enviamos un comunicado a la Secretaría de Gobernación. Había quedado de tenernos la semana pasada alguna noticia, alguna respuesta precisamente, pero no la hubo”, lamentó.

Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno federal, el dirigente de los agricultores reiteró la disposición del movimiento a dialogar, pero también advierte que, de no recibir respuesta, las manifestaciones seguirán creciendo.

“Hoy hemos mandado un comunicado, como le digo, insistiendo en la mesa de diálogo y, bueno, pues si en la posibilidad de evitar la acción esta que estamos anunciando, si hubiera ya una respuesta concreta a nuestra necesidad de que se instale una mesa de diálogo en gobernación”, puntualizó.

Las manifestaciones iniciaron en octubre con bloqueos en casetas del Estado, principalmente en la caseta de Cuatro Caminos, donde se detuvo por horas al transporte de carga, permitiendo sólo el paso a vehículos particulares y unidades de pasaje, como una medida para no afectar directamente a la ciudadanía.

Los productores exigen precios de garantía rentables para los granos básicos, así como una política agrícola nacional que asegure ingresos justos para los campesinos.

En ese sentido, Valdez Armentía advirtió que el movimiento continúa fortaleciéndose con el respaldo de organizaciones sociales, agrícolas y algunos sectores privados en el Estado.

De no haber respuesta inmediata por parte del gobierno federal, dijo, las movilizaciones escalarán en los próximos días.