$!Productores del Valle del Carrizo se manifiestan y liberan cobro en la caseta de San Miguel Zapotitlán, Ahome

LOS MOCHIS._ Decenas de productores agrícolas se manifiestan en la caseta de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, y liberaron el paso vehicular de la zona. La acción forma parte de las protestas por la jornada del Paro Nacional Agrícola. Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, lideró la presencia de los productores en la caseta, quien comentó que la demanda de los trigueros de Sinaloa es específica: necesitan 500 millones de pesos para que se acabe el adeudo y poder proseguir a la siembra de este año.









“Nos estamos sumando al frente. La demanda de nosotros los trigueros es muy específica y el malestar manifiesto que hay entre los productores ahorita, prácticamente, estamos perdiendo el ciclo, yo creo que no sembramos este año, la demanda de nosotros es específica, los trigueros demandamos que se nos pague inmediatamente el recurso que se nos adeuda de parte de la Federación, decimos al señor Gobernador que busque la manera de los 500 millones de pesos que son el problema para resolver en Sinaloa y que nos pongamos a trabajar”, agregó. Estas acciones se coordinaron con otros productores de la zona norte de Sinaloa.

Se sumaron a las protestas anunciadas en la Cuatro Caminos, en Guasave, y en El Pisal, en Culiacán. Esta fue la segunda ocasión que los productores de Sinaloa participaron en el Paro Nacional. La primera jornada ocurrió el pasado 14 de octubre. De manera simultánea a la protesta, líderes productores nacionales sostuvieron una reunión con autoridades agrícolas del Gobierno federal para negociar las exigencias. En el caso del Valle del Carrizo son mil 500 productores de trigo los que se encuentran en la problemática, mientras que a nivel Sinaloa, son 2 mil 500, estos distribuidos en siete municipios de la entidad.