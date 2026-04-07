$!Productores descartan radicalizar protestas y mantendrán el paso libre en casetas de Sinaloa

SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN._ Con el objetivo de privilegiar la negociación con el Gobierno federal, los productores agrícolas en Sinaloa acordaron no endurecer sus manifestaciones. Por el momento, mantendrán la toma pacífica y el paso libre en las casetas de cobro del Estado, a la espera de que se reinstalen las mesas de diálogo para resolver la crisis del sector.

Baltazar Valdez Armentía, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa y coordinador estatal del Frente Nacional de Defensa para el Rescate del Campo Mexicano, detalló que, tras una evaluación del movimiento, se descartó la posibilidad de retirarse de las casetas de cobro este martes, pero también se frenó cualquier intento de paralizar las vías de comunicación. Esta medida de contención aplicará para todos los puntos de protesta en la entidad.

En el caso específico de Guasave, Valdez Armentía adelantó que presentarán la propuesta a los productores apostados en la caseta de Cuatro Caminos para disuadirlos de realizar el bloqueo carretero que habían anunciado previamente. Sobre los recientes enfrentamientos en el centro del País, el líder agrícola rechazó categóricamente los actos de represión sufridos por sus compañeros en Tlaxcala.