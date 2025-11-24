Norte
Productores desisten del bloqueo en caseta de San Miguel Zapotitlán y se concentran en Minsa

Productores agrícolas del norte de la entidad y transportistas se suman a la movilización nacional
Noé Ruiz |
24/11/2025 10:29
SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, Ahome._ Productores agrícolas y transportistas en el norte de la entidad decidieron suspender la toma de la caseta de San Miguel Zapotitlán y se trasladaron a las bodegas de Minsa.

Los manifestantes se encontraban en la caseta de peaje ubicada en el kilómetro 19+700 de San Miguel Zapotitlán, cuando tomaron la decisión de suspender la toma y se trasladaron a las bodegas de Minsa.

La movilización forma parte de las acciones de presión del Frente Nacional por el Campo y sectores del transporte, quienes reclaman atención inmediata del Gobierno federal ante la crisis del sector agrícola, la falta de precios de garantía y el aumento en los costos operativos.

Los organizadores han advertido que, de no recibir respuesta por parte de las autoridades federales, los bloqueos podrían extenderse en otras casetas del Estado y mantenerse por tiempo indefinido.

