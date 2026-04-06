$!Productores toman caseta en San Miguel Zapotitlán y liberan peaje; advierten bloqueo total para el miércoles

Según las declaraciones del dirigente, la liberación de la caseta (donde los conductores pueden pasar sin pagar la cuota) se mantendrá vigente durante este lunes 6 y martes 7 de abril.

El movimiento, encabezado por el líder agrícola Baltazar Valdéz, determinó una estrategia de presión escalonada.

AHOME._ La mañana de este lunes 6 de abril, productores agrícolas tomaron el control de la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, donde levantaron las plumas y liberaron el peaje a la circulación vehicular como protesta ante la falta de respuesta del Gobierno a sus demandas.

Valdéz explicó que la decisión de permitir el libre tránsito durante estos dos días se tomó por empatía ciudadana, con el objetivo explícito de no afectar a los miles de vacacionistas que se encuentran en su viaje de regreso a casa tras el periodo de asueto.

Sin embargo, los productores advirtieron que la flexibilidad tiene un límite.

Ante el nulo acercamiento de las autoridades estatales y federales para resolver el pliego petitorio del sector, el líder agrícola anunció que las medidas se radicalizarán a mitad de semana.

Para el miércoles 8 de abril, los manifestantes tienen programado bloquear por completo la circulación en esta vía de comunicación.

El plan de acción contempla las siguientes restricciones:

• Cierre total: Se impedirá el paso en ambos sentidos a vehículos particulares, autobuses de pasajeros y transporte de carga.

• Excepción humanitaria: El bloqueo tendrá una única consideración; se garantizará el paso libre y expedito exclusivamente a vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, protección civil y corporaciones de seguridad).

”No queremos lastimar a la ciudadanía que viene de vacaciones, por eso hoy y mañana el paso es libre, pero el Gobierno no nos deja otra salida. Si no hay respuesta, el miércoles cerramos de manera total”, sentenció Baltazar Valdéz durante la manifestación.