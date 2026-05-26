$!Profepa identifica a responsables de atar a mono araña; exigirán que sea entregado de manera voluntaria

Marco Antonio Moreno León, delegado de la Profepa en Sinaloa, detalló que la respuesta fue inmediata tras la indignación que generó la denuncia pública. Aunque en una primera inspección preliminar el animal ya había sido retirado del exterior de la vivienda, las autoridades no han cerrado el caso.

LOS MOCHIS._ Las imágenes de un mono araña atado bajo el rayo del sol, junto a una batería en una vivienda del sector Urbi Villa del Rey, no quedarán impunes. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó que los presuntos responsables de mantener en cautiverio al ejemplar ya fueron plenamente identificados, lo que detonó un operativo en la zona con el respaldo de la Guardia Nacional.

Este martes, la dependencia endureció las acciones con un operativo formal de búsqueda e inspección en el cual Elementos de la Guardia Nacional acompañaron a los agentes federales para brindar un perímetro de seguridad durante las diligencias encaminadas a rescatar al primate.

La prioridad de las autoridades es salvaguardar la vida del mono araña, por lo que el primer acercamiento con los señalados consistirá en exigir la entrega voluntaria del animal para ponerlo en manos de especialistas.

Sin embargo, el titular de Profepa en el estado lanzó una dura advertencia pues al existir cualquier negativa u obstaculización por parte de los propietarios del inmueble, se procederá a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Este recurso legal permitiría a las autoridades federales ejecutar una orden de cateo e irrumpir en el domicilio con el uso de la fuerza pública. El mono araña es una especie catalogada en peligro de extinción y está blindada por la Norma Oficial Mexicana NOM-059.

La Profepa reiteró que en México no existe ninguna vía legal para autorizar la posesión de estos animales como mascotas en domicilios particulares, por lo que su cautiverio constituye directamente un delito federal.

El protocolo de la dependencia establece que, una vez que logren asegurar al ejemplar, este será evaluado minuciosamente por médicos veterinarios para determinar las afectaciones a su salud tras el maltrato.

Posteriormente, será reubicado en una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) autorizada.

La Profepa concluyó la diligencia haciendo un enérgico llamado a los sinaloenses a no ser cómplices del mercado negro de especies exóticas y a seguir denunciando el tráfico ilegal de fauna silvestre, garantizando que llegarán hasta las últimas consecuencias administrativas y penales en este caso en Los Mochis.