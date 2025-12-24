$!Programa ‘Poli Claus 2025’ llevará 11 mil juguetes y sonrisas a niños en sectores vulnerables de Ahome

LOS MOCHIS._ El azul del uniforme de los elementos de Seguridad Pública del municipio de Ahome se mezcló con el rojo de la Navidad; este miércoles 24 de diciembre arrancó oficialmente la edición número 13 del programa “Poli Claus 2025”. La misión es clara: que ningún niño en las zonas de mayor rezago se quede sin un presente que celebrar en esta Noche Buena. Más allá de las cifras récord de este 2025, donde se superaron los 11 mil juguetes, el programa Poli Claus cumple 13 años de haber cambiado las reglas del juego en la relación entre la policía y la ciudadanía.





Lo que nació en 2012 como un gesto espontáneo de un puñado de oficiales, se ha consolidado hoy como la estrategia de proximidad social más exitosa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El banderazo de salida inició dentro de la corporación policial con las caravanas cargadas de regalos el cual fue encabezado por el Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, quien asistió en representación del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez. Lo acompañó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, reafirmando el compromiso de la corporación con el tejido social más allá de las labores de vigilancia. “Cada juguete que ven aquí representa la voluntad de una sociedad que sabe trabajar en equipo por su niñez, hoy estos regalos llegarán a los sectores más vulnerables de Ahome”, indicó Rodríguez Ponce. Este año, la meta fue superada gracias a una colecta histórica, anunció Liliana Cota, jefa del área de Profesionalización y pieza clave en la organización.







Detalló que la cifra superó los 11 mil juguetes, resultado de un gran esfuerzo el cual involucró a toda la comunidad. “Como bien lo comentaron, el día de hoy Santa va a salir a repartir más de 11 mil regalos en las diferentes sindicaturas y en nuestro Mochis. Sin duda alguna esto sin el apoyo de nuestro personal operativo y administrativo, de los grupos de reacción, de prevención y de vialidad, sumado al apoyo de los ciudadanos, comerciantes, agricultores, acuicultores y muchos civiles que hicieron llegar su donación, sin duda sin su apoyo no hubiera sido posible”, expresó. Los agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no solo aportaron donativos, sino que hoy fungen como los ayudantes de Santa, utilizando las unidades oficiales para trasladar desde bicicletas y balones hasta patinetas, juegos de mesa, brincolines y piñatas que darán vida a las fiestas en las comunidades. El recorrido del Poli Claus se extenderá por las siete sindicaturas del municipio de Ahome, poniendo especial énfasis en los asentamientos donde la necesidad es más apremiante. En la ciudad de Los Mochis, las patrullas cargadas de juguetes recorrerán distintos sectores como las colonias Diana Laura, Los Virreyes, Invasión Malova y La Ferrocarrilera. Con la presencia de los secretarios Cutberto Ríos Beltrán y Carlos Francisco Rodríguez Ponce en el evento subrayó la importancia de este programa como un puente de confianza entre el ciudadano y el policía. “Una gran felicitación por esta tan noble labor que hacen los agentes de Seguridad Pública, quiero felicitar al Secretario Carlos Francisco Rodríguez Ponce por esta dirección”, mencionó el Secretario del Ayuntamiento.



