$!Prohíben ingreso y venta de bebidas embriagantes en botellas de vidrio durante Carnaval de Topolobampo

LOS MOCHIS._ Para garantizar la seguridad de las festividades del Topolobampo, el Ayuntamiento de Ahome anunció la prohibición total del ingreso y venta de bebidas en envases de vidrio durante el periodo del Carnaval 2026, denominado “Fantasías, La Magia del Mar”.

A escasas horas del arranque de la celebración, que comprende del jueves 19 al domingo 22 de febrero, la Dirección de Inspección y Normatividad municipal confirmó que la medida busca neutralizar cualquier riesgo de riñas o accidentes que involucren botellas rotas en la zona del malecón cuidando así la integridad de las familias ahomenses.

Jorge Mauricio Cossío Pacheco, titular de la dependencia, detalló este jueves que la restricción no solo aplica para los visitantes que intenten introducir hieleras al puerto, sino también para los negocios locales.

Se giró una circular oficial a todos los establecimientos y expendios con venta de alcohol en la sindicatura para que detengan la venta de productos en envases de cristal a partir de las 14:00 horas durante los días de fiesta.

”Por instrucciones de nuestro Presidente Municipal Antonio Menéndez de Llano Bermúdez y en coordinación con Protección Civil, se ha acordado que no se introduzcan al Carnaval bebidas alcohólicas embotelladas, esa es la nueva modalidad que hay; que no se permiten botellas por la cuestión de que puedan ocasionar un accidente”, mencionó Cossío Pacheco.

Para hacer valer esta disposición, las autoridades de seguridad pública instalarán filtros de revisión exhaustiva en los accesos principales a Topolobampo y a cualquier persona que sea sorprendida intentando ingresar con envases de vidrio será obligada a desecharlos o se le negará el acceso al puerto.