$!Proman México explica que retiro de maquinaria en Topolobampo por vencimiento de permisos aduanales

TOPOLOBAMPO._ Ante la inquietud generada en la comunidad y diversos sectores locales por la movilización de maquinaria pesada en el puerto y dentro de sus instalaciones, Proman México informó que el retiro del equipamiento responde únicamente al cumplimiento de normativas aduaneras de importación temporal.
A través de un aviso oficial difundido este 3 de noviembre, la compañía petroquímica detalló que los equipos involucrados se encuentran en la víspera de concluir la vigencia legal de su estancia en el país.
Según la información proporcionada por la firma, las autorizaciones de importación temporal cuentan con un periodo reglamentario de seis meses.
Dado que dicho plazo vence el próximo 15 de noviembre de 2026, la empresa proveedora FAGIOLI formuló la petición formal para desmantelar y trasladar los equipos de regreso a Estados Unidos.
“Con este procedimiento atendemos los plazos y disposiciones aplicables”, puntualizó Proman México en su postura oficial, al señalar que la maniobra logística busca evitar infracciones a la legislación aduanera.
A pesar de la explicación corporativa que enmarca el movimiento como un trámite administrativo, en la zona de Topolobampo se mantiene el seguimiento respecto a las actividades de la planta de fertilizantes y los avances del proyecto.