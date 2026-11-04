$!Proman México explica que retiro de maquinaria en Topolobampo por vencimiento de permisos aduanales

TOPOLOBAMPO._ Ante la inquietud generada en la comunidad y diversos sectores locales por la movilización de maquinaria pesada en el puerto y dentro de sus instalaciones, Proman México informó que el retiro del equipamiento responde únicamente al cumplimiento de normativas aduaneras de importación temporal.

A través de un aviso oficial difundido este 3 de noviembre, la compañía petroquímica detalló que los equipos involucrados se encuentran en la víspera de concluir la vigencia legal de su estancia en el país.

Según la información proporcionada por la firma, las autorizaciones de importación temporal cuentan con un periodo reglamentario de seis meses.