Promete Gobernadora atender drenaje y calles de Guasave tras reunión con empresarios

La rehabilitación del drenaje sanitario y el mejoramiento de las calles fueron algunos de los compromisos que asumió la Gobernadora Graciela Domínguez Nava durante una reunión con representantes de organismos empresariales de Guasave.

En el encuentro, realizado este sábado 14 de noviembre, integrantes de la Intercamaral expusieron cinco planteamientos relacionados con las necesidades del municipio ante la Mandataria estatal, quien ofreció establecer una mesa de trabajo para dar seguimiento a las solicitudes.

Uno de los principales temas fue el deterioro de la infraestructura sanitaria, que ha provocado problemas de drenaje y socavones en distintos puntos de la ciudad.

Domínguez Nava reconoció las dificultades que enfrenta Guasave en esta materia y señaló que su administración trabajará con el Ayuntamiento para atenderlas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

También se planteó implementar un programa de rehabilitación y bacheo de calles, además de otras necesidades de infraestructura urbana.

La Gobernadora aseguró que su intención es fortalecer al municipio mediante el trabajo coordinado con el Gobierno municipal y los sectores productivos.

“Nos interesa que Guasave se fortalezca, entendemos que hay problemas pero también hay muchas oportunidades para juntos reconstruir un Guasave próspero”, expresó.

La reunión contó con la participación de la Alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya y del presidente de la Intercamaral, José de Jesús Rivera Valenzuela, quien agradeció la disposición de la Gobernadora para escuchar las demandas empresariales.

Durante el encuentro también participaron representantes de las fuerzas militares, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes presentaron información sobre las acciones y resultados de sus instituciones en materia de seguridad.

A la reunión asistieron el secretario general de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón; el secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, y el secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, además de mandos militares y federales.