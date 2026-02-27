$!Propone regidor estrategia de contención contra el dengue tras 76 casos activos en Ahome

LOS MOCHIS._ Una alerta sanitaria se encendió al interior del Cabildo de Ahome tras revelarse que, en lo que va de 2026, los casos de dengue se han multiplicado de manera alarmante en comparación con el ciclo anterior.

Durante la sesión ordinaria, el regidor del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, expuso cifras contundentes obtenidas tras una reunión con la Jurisdicción Sanitaria en donde al corte del 19 de febrero se tienen confirmados 76 casos positivos, una cifra que contrasta radicalmente con los cuatro o cinco casos que se registraban en el mismo periodo del año pasado.

“Si el año pasado hablábamos de cuatro o cinco casos y hoy estamos hablando de 76 en el mismo periodo y municipio, estamos frente a una señal clara de alerta”, advirtió el edil priista ante el pleno.

Gerardo Lugo presentó una estrategia integral que va más allá de la fumigación. Entre los puntos más destacados, solicitó revisar los términos del convenio con la empresa concesionaria de recolección de basura.