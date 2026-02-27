$!Propone regidor estrategia de contención contra el dengue tras 76 casos activos en Ahome

LOS MOCHIS._ Una alerta sanitaria se encendió al interior del Cabildo de Ahome tras revelarse que, en lo que va de 2026, los casos de dengue se han multiplicado de manera alarmante en comparación con el ciclo anterior.
Durante la sesión ordinaria, el regidor del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, expuso cifras contundentes obtenidas tras una reunión con la Jurisdicción Sanitaria en donde al corte del 19 de febrero se tienen confirmados 76 casos positivos, una cifra que contrasta radicalmente con los cuatro o cinco casos que se registraban en el mismo periodo del año pasado.
“Si el año pasado hablábamos de cuatro o cinco casos y hoy estamos hablando de 76 en el mismo periodo y municipio, estamos frente a una señal clara de alerta”, advirtió el edil priista ante el pleno.
Gerardo Lugo presentó una estrategia integral que va más allá de la fumigación. Entre los puntos más destacados, solicitó revisar los términos del convenio con la empresa concesionaria de recolección de basura.
El objetivo, explicó, es garantizar que los camiones recolectores incluyan el retiro de residuos voluminosos y cacharros durante las jornadas sanitarias, evitando que estos se acumulen en los patios y se conviertan en criaderos del mosquito Aedes asegypti.
Asimismo, la propuesta, que fue respaldada por el resto de los integrantes del Cabildo y asumida por el Gobierno municipal, la cual incluye la reactivación del perifoneo con soporte logístico en colonias de alto riesgo, el involucramiento directo de síndicos y comisarios para organizar la limpieza en comunidades rurales y el cumplimiento de la NOM-032-SSA2-2014, que obliga al Ayuntamiento a mantener espacios públicos libres de focos de infección.
“No se trata de generar alarma, sino de actuar con oportunidad y responsabilidad para contener la propagación”, puntualizó el regidor.
Con la aprobación de este punto, el Ayuntamiento de Ahome se comprometió a desplegar de inmediato operativos de limpieza y concientización, reconociendo que el dengue ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en un problema de salud pública activo que requiere intervención urgente.