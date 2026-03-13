Proponen adelantar subsidio eléctrico ante calor de hasta 40 grados en Ahome

LOS MOCHIS._ Las altas temperaturas se adelantaron en la región norte de Sinaloa y, con ellas, la preocupación de la sociedad por el inminente impacto en los recibos de luz.

Ante un clima atípico que ya alcanza los 40 grados centígrados, desde el Cabildo de Ahome se lanzó un llamado de auxilio para proteger la economía de los hogares.

El regidor del Partido Revolucionario Institucional, César Emiliano Gerardo Lugo, presentó una propuesta formal para que el Ayuntamiento emita un exhorto urgente dirigido al Gobierno del Estado.

El objetivo central es que la administración estatal gestione ante la Federación y la Comisión Federal de Electricidad el adelanto o la ampliación del subsidio eléctrico de verano.

Durante su posicionamiento en el pleno, el edil advirtió que el calor extremo ha obligado a miles de familias ahomenses a encender ventiladores y equipos de refrigeración mucho antes de lo previsto.

Regularmente, el esquema de apoyo de la tarifa de verano entra en vigor hasta mayo, dejando a los ciudadanos en la indefensión tarifaria durante estas semanas de transición.

“Esta situación impacta directamente en la economía de los hogares, ya que el consumo de energía eléctrica se incrementa de manera anticipada debido a las condiciones climáticas que estamos enfrentando actualmente”, expuso el regidor priista.

Gerardo Lugo argumentó que las reglas de operación de la CFE deben ajustarse a la realidad climática que vive Sinaloa, por lo que pidió usar el peso institucional del municipio para acelerar las negociaciones.

“Solicito atentamente que desde este Cabildo y a través de la Presidencia Municipal, se emita un exhorto al Gobierno del Estado para que, a su vez, se fortalezcan las gestiones ante el Gobierno Federal y ante la Comisión Federal de Electricidad, con el objetivo de ampliar y adelantar el subsidio eléctrico para los usuarios de Sinaloa”, expresó ante Cabildo.

Finalmente, subrayó que esta iniciativa no nace de un escritorio, sino que responde a la exigencia directa de habitantes de diversas colonias, comunidades y sindicaturas.