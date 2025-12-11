Proponen en Ahome crear comisión plural para investigar despojo de áreas municipales

LOS MOCHIS._ La regidora Lidia Adela Reyes Ley propuso ante el Cabildo de Ahome la creación de una Comisión Plural para investigar presuntos actos de tráfico de influencias y despojo de áreas que forman parte del patrimonio del municipio, específicamente en el Fraccionamiento San Fernando.

La propuesta surge a raíz de denuncias e inconformidades manifestadas por vecinos de dicha zona, las cuales, según la regidora, exigen una respuesta institucional clara y responsable.

“A últimas fechas se han venido manifestando denuncias e inconformidades ciudadanas. Uno de ellos es el caso de vecinos del fraccionamiento San Fernando, que han denunciado posibles actos de tráfico de influencias y presunto despojo de áreas que forman parte del patrimonio municipal de Ahome”, declaró.

Reyes Ley subrayó que la seriedad de los hechos demanda una investigación profunda y objetiva.

La comisión que se propone la regidora tendría como objetivo primordial investigar a fondo y garantizar que todas las actuaciones se realizaron conforme a la ley, sin simulaciones, ni privilegios.

Expuso que en caso de confirmarse cualquier tipo de ilegalidad o beneficio indebido, se deben aplicar las sanciones correspondientes.

La regidora por el PAN destacó que la defensa del patrimonio público no es solo una obligación legal, sino un deber moral que fortalece la relación entre la ciudadanía y el gobierno.

“La defensa del patrimonio público es un deber moral. Cuando el ayuntamiento protege lo suyo, fortalece la confianza ciudadana”, asentó.