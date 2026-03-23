Protección Civil Ahome exhorta a la población para cuidar a menores durante vacaciones de Semana Santa

LOS MOCHIS._ Un menor de apenas 5 años de edad se encuentra en una situación médica crítica luego de estar a punto de ahogarse en las aguas de la playa El Maviri. El hecho ha encendido las alertas de las autoridades locales, quienes hacen un llamado a la población a extremar la vigilancia de los menores ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

De acuerdo con las declaraciones del coordinador de Protección Civil en Ahome, Mario Cosme Gallardo el incidente se originó aparentemente por un descuido de los familiares, pues mencionó que un niño de esa edad requiere supervisión constante al ingresar al mar. La rápida intervención de un ciudadano evitó una fatalidad en el lugar de los hechos.

“Fue una persona del sexo masculino al cual, gracias a Dios, le da las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar(RCP) y eso evita que el menor muera en el sitio”, detalló el funcionario.

Tras ser estabilizado en la playa, el niño fue trasladado con prontitud por la Policía Turística de El Maviri y entregado a una ambulancia de la Cruz Roja, que lo ingresó a la clínica pediátrica del IMSS en Los Mochis.

Actualmente, el menor se encuentra en situación crítica. Las autoridades y personal médico están evaluando cuidadosamente la viabilidad de ser trasladado a la ciudad de Culiacán, para recibir atención más apropiada.

Con la temporada vacacional que dará inicio el próximo 27 de marzo, Protección Civil fue enfático en la responsabilidad civil y familiar. La autoridad hizo un fuerte llamado de atención sobre la necesidad de cuidar a los menores en todo cuerpo de agua.

“Todas las personas que acuden a balnearios, a playas, a ríos, a lugares donde hay un riesgo, deben de supervisar, de vigilar a sus menores hijos. No es posible que un menor ingrese y que no haya una supervisión por parte de sus familiares”, sentenció Cosme Gallardo.

Para evitar más desgracias en la región, la corporación enfatizó la necesidad de respetar los letreros y restricciones instaladas en zonas de alto riesgo, como el Río San Miguel “Mantener el autocuidado, hacer que las vacaciones no se transformen en tragedias, cuidar de nuestros menores y hacer observación de lo que la autoridad emite, pues es importante”, concluyó.